救護車119貼反了？消防局揭真相 答案藏在後照鏡

為了方便用路人辨識，救護車的車頭通常會標示醒目的「119」，新北市政府消防局表示，近日不少民眾質疑救護車上的「119」是否貼反，因為以肉眼直視時，標誌看起來像是英文字母「err」。對此，消防局澄清，標誌並未貼錯，而是利用車輛後照鏡的鏡像原理設計，讓駕駛從後照鏡中能清楚辨識為「119」，以利即時讓道。

新北市政府消防局昨在臉書粉專上分享，最近常有民眾提醒或私訊詢問「救護車上的119標誌是不是貼反了？」從照片中可見，救護車引擎蓋上的119標誌，看起來好像貼反了，用肉眼看很像是英文字母「err」。

對此，消防局說明，救護車上的「119」標誌並未貼錯，而是利用車輛後照鏡的鏡像原理，民眾以肉眼直視時，標誌看似顛倒，但透過車輛後照鏡觀看時，反而會清楚顯示為「119」，有助於用路人迅速辨識，進而縮短讓路時間。

貼文吸引上千名網友按讚討論，不少新手駕駛留言直呼「長知識了」、「以前都不知道」，不過也有資深駕駛忍不住吐槽，認為這應是基本常識，更有網友指出，這個問題從 Yahoo奇摩知識+到BBS論壇一路被討論到現在，竟然還有人不知道，也是很厲害。

