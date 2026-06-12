救難狗狗碰上恐龍 《汪汪隊立大功：恐龍大電影》
在連續兩部電影版《汪汪隊立大功》擄獲大人與小朋友的心之後，第三部電影《汪汪隊立大功：恐龍大電影》（PAW Patrol: The Dino Movie）整個畫風一轉，讓專責維護城市安危的汪汪隊，碰上了史前恐龍，展開了新的冒險。
從同名電視卡通影集開始，汪汪隊一直都是各種優秀的狗狗、與搭配高科技的救難設備，深入各種第一現場，以勇氣跟智慧解決一個又一個的難關。但是這回他們面臨一場神秘風暴，讓汪汪隊意外迫降在與世隔絕的恐龍島，展開一場前所未有的冒險。為了深入危機四伏的叢林，他們換上全新裝備，準備迎接未知挑戰，沒想到等待著他們的卻是一連串超乎想像的驚險遭遇與恐龍追逐。
幸好，他們遇見了長年居住在島上的新朋友狗狗「樂樂」，不僅帶著大家探索這座充滿驚奇的恐龍島，還帶領他們參觀自己親手打造的超酷樹屋。然而，當韓丁納市長發現這座島上藏有世界最大的鑽石礦藏後，竟不顧一切展開開採計畫，甚至抱持著「搞不定就炸掉」的瘋狂想法，意外引發沉睡火山大爆發。面對這場突如其來的巨大災難，汪汪隊必須攜手展開史上最驚險的「恐龍級」救援任務，在這座島嶼陷入毀滅之前，拯救所有生命。
導演卡爾布倫克（Carl Brunker）透露，這一部是他個人最喜歡的《汪汪隊》系列電影，「絕對鼓勵大家盡量在大銀幕上體驗。」新加入的狗狗「樂樂」，過去曾在卡通影集第7季被提及，但卻從未在系列電影中出現，「樂樂有很長一段時間都滯留在恐龍島上，理解關於這裡恐龍所有的一切，所以他很適合擔任汪汪隊的嚮導，帶領他們四處探險。」
當然這過程中，觀眾也會對汪汪隊的成員多認識一點，加上這是樂樂首度出現在大銀幕上，「最後還要強調，有恐龍會出現，我是說，誰不喜歡恐龍？！」電影也對於恐龍島的環境，特別下了功夫，例如樂樂的樹屋，島上的種種細節，都讓這個故事特別逼真。
當然每一部《汪汪隊》系列電影都會有些很重要的訊息，要跟大小觀眾分享，例如這一次樂樂是配戴後輪輔助器的狗狗，但是一點也無法阻止他靈活移動，甚至可以騎在霸王龍的背上；而毛毛也從這過程中理解到，自己不斷犯錯的笨拙舉動，其實並不需要大驚小怪，因為每個人都會犯錯。「最重要的是，從錯誤中學習能讓自己變得更好，重要的是學會不要放棄。」導演卡爾布倫克說，「我們希望每個觀眾，可以在銀幕上找到屬於自己的認同，這非常重要，因為每個人內心都有一個英雄，就像狗狗也是。」此外電影力邀傳奇男團新好男孩（Backstreet Boys）演唱的全新主題曲〈Bottle Up〉，6月12日正式對外公開。
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