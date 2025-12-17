救雪人、發光氣球 沒煙囪就飛簷走壁！聖誕老人「大樓外玩接龍」

隨著聖誕節的腳步臨近，台灣各地大樓外牆紛紛展開創意裝飾，聖誕老人不再走傳統煙囪，而是改用飛簷走壁的方式出現在建築外觀。從台北到高雄，許多住戶與商辦大樓以充氣聖誕老人、發光氣球等多元裝飾，為城市增添節慶氛圍。然而，台灣物業管理學會理事長郭紀子提醒，這類臨時性裝飾需取得管委會同意，並確保安全性，否則可能面臨高達20萬元的罰鍰。

有民眾將聖誕老人的氣球掛在窗外，相當應景有創意。（圖／TVBS）

在台北光復北路的一棟大樓外牆，可見聖誕老人正在飛簷走壁，吸引路人目光。一名路過民眾表示，這些裝飾相當可愛且看起來安全，應該都有做好相應的安全措施。不只商辦大樓，許多有陽台的住宅也紛紛加入這股裝飾熱潮。在高雄仁武區，有民眾分享了聖誕老人正在救雪人的趣味裝飾；高雄鼓山區則出現了四胞胎聖誕老人；中壢地區的住戶更與鄰居一起進行聖誕裝飾接龍；台南佳里區的聖誕老人會發光；台中北屯區雖然沒有聖誕老人，但有精緻的聖誕樹裝飾。

廣告 廣告

對於這些大樓外牆裝飾，一位社區主委解釋，考量到社區結構及風壓因素，他們選擇將裝飾掛在高樓上。然而，專業氣球業者Van提醒，在進行裝飾時必須考慮安全規範，包括布料張力、抗拉力等因素。他們的公司使用特製縫線，並建議大型裝飾應由專業工班安裝。對於小型裝飾，建議選用有韌性的布料、耐磨繩索，並確保綁在牢固位置且高度適中。

有民眾將聖誕老人的氣球掛在窗外，相當應景有創意。（圖／TVBS）

郭紀子強調，若住戶未經社區同意擅自懸掛裝飾，管委會應予以阻止。雖然各縣市規範不同，但公寓大樓的臨時性裝飾必須經過管委會同意，且不能阻礙逃生動線。違者不僅要負擔民事刑事責任，還可能被處以4萬至20萬元罰鍰。在享受節慶氣氛的同時，安全仍然是首要考量。

有民眾將聖誕老人的氣球掛在窗外，相當應景有創意。（圖／TVBS）

更多 TVBS 報導

千萬宅住戶控漏水、瑕疵多不修 建商怒拿影片打臉

入境桃機秒遭詐？日本遊客掃碼「填入境卡」 50美元飛了

騎YouBike小心！「2地方」禁止騎 違者最高罰1200

桃園飛札幌班機驚魂！行動電源爆炸起火 濃煙密布乘客狂咳

