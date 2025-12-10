救顏寬恒？陳玉珍推助理費除罪化 民進黨團：對量身定制修法不以為然

記者詹宜庭／台北報導

國民黨立委陳玉珍提案修法，讓助理費交由立委統籌運用，還免檢據核銷，為助理費案除罪化，引發跨黨派基層助理反彈。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱今（10日）受訪表示，民進黨團對於為了特定人而量身訂製的修法感到不以為然，應該要回歸制度基本面；鍾佳濱也強調，助理工會將在11日向立法院長韓國瑜提出訴求，希望韓國瑜能秉持推動制度化可長可久的精神，不要像過去一樣，遇到立法院違法亂政的作為就縮起來不處理。

針對助理費除罪化修法，鍾佳濱表示，不該為特定人員行為免除其之前依法要追訴的刑責，而是要回歸到，國會助理本身是接受國家資源、立法院聘雇來協助立委完成職務的人，這對國會助理來講是一個重要的工作。因此，他認為，應該要推動《公費助理任用條例》，將整個公費助理的任用法制化、透明化，才不會造成相關費用造成不必要的司法爭議。民進黨團對於為了特定人而量身訂製的修法感到不以為然，應該要回歸制度基本面。

鍾佳濱再指，所謂除罪化的設計也會讓人家有所疑惑，到底修《立法院組織法》，真的在司法實務上，對於之前的行為產生溯及既往的效果嗎？這一點可以留待討論，希望討論的問題不是放在除罪，而是應該放在如何建立公費助理制度，可以幫助立法院能夠有效的來問政，這才是正辦，明日司法法制委員會也會安排包括《公費助理任用條例》的審議。

至於民進黨團是否禁止立委助理連署？鍾佳濱回應，民進黨團不存在這個問題，現在的情況是，助理工會將在11日向立法院長韓國瑜提出訴求，對於國會工會助理維護自己的工作權益，這是應該支持的，也希望韓國瑜能秉持推動制度化可長可久的精神，不要像過去一樣，遇到立法院違法亂政的作為就縮起來不處理。

