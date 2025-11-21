救6個賽末點！周天成神逆轉 「史詩級反撲」殺進澳洲賽4強

（記者石耀宇／綜合報導）世界羽球聯盟（BWF）超級500等級的澳洲羽球公開賽驚爆經典逆轉戰，台灣「羽球一哥」周天成今（21）日在男單8強對上印尼20歲新星法漢（Alwi Farhan），在先丟一局、第二局被逼出6個賽末點的絕境下，展現強心臟完成大逆襲，最終以13比21、23比21、21比16逆轉勝，順利挺進4強，這場比賽也被外媒形容為他本季「最史詩級的一場勝利」。

圖／台灣羽球一哥周天成。（翻攝 周天成 IG）

廣告 廣告

周天成開局一度以6比1領先，但隨後陷入亂流，被法漢掌握節奏，以13比21讓出第一局。第二局他試圖調整狀態，然而在技術暫停後又遭對手連得8分，一度被壓到15比20的無路可退局面。面對6個賽末點，周天成在零失誤空間下硬是連續得分，化解所有危機，將比數逼至20比20。兩人接著在多拍纏鬥中互不相讓，周天成再度承受壓力救下一球，並最終以23比21扳回一局。

進入決勝局後，周天成明顯掌握比賽節奏，與法漢一路糾纏至15比15。關鍵時刻，他靠著一記直線殺球重新領先，並隨後打出5比0的關鍵攻勢成功甩開對手，以21比16收下勝利，晉級四強，被視為他生涯代表作之一。

周天成的逆轉勝立即引發國際討論。BWF官方在社群以「Epic Fightback（史詩級反撲）」形容這場比賽，盛讚周天成展現頂尖老將的強韌意志。印尼媒體《Bolasport》《DetikSport》則以「法漢痛失6個賽末點」「差一步擊敗世界第6」為標題報導，直言法漢雖吞敗但展現高度潛力。

國內外球迷也在社群平台熱烈討論，不少人稱這場比賽是本屆大會最刺激的男單對決之一。台灣網友留言：「以為穩輸結果逆襲成功！天哥太硬了！」；印尼球迷則心痛又敬佩地表示：「法漢已經非常接近勝利，但周天成的經驗太可怕。」

周天成本季先前已奪下泰國大師賽冠軍，此役晉級4強後，他將持續力拚本季第2座冠軍，也在積分上更接近年終總決賽資格。

更多引新聞報導

台籍女網美荒唐內幕曝光！吃霸王餐、欠房租125萬 還試圖用「性服務」抵帳

弟女友遭惡兄「插入」！三人酒局女子醉倒男友房 清醒驚覺：進來的不是他

