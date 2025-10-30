敖犬上傳影片問「老婆該不會有別人了？」被指踩昔日隊友王子！夫妻倆親上火線回應

范姜彥豐29日公開點名王子（邱勝翊）介入他跟粿粿的婚姻，加上小杰廖允杰也因為逃兵役一事被警方調查，王子所屬的「棒棒堂」復合瀕臨破局。沒想到昔日隊友敖犬29日晚上上架一支業配影片，提及「老婆最近常常不在家」，被網友指「蹭上這波話題」，更有人認為敖犬在傷口上灑鹽？對此敖犬跟老婆發發都在第一時間回應。

影片裡提及「老婆最近常常不在家」，敖犬還說最近發發講電話感覺怪怪的，不禁懷疑發發「該不會有別人了吧？」剛好搭上王子被指控介入粿粿婚姻的話題，有網友在下面留言「小心她是打給王子」，敖犬則回應「發發是我老婆，她只會打給我，很乖。」

對於業配影片的上線，剛好蹭到這波話題，發發解釋沒有要蹭，「合作影片是兩周前就拍完了，10月2日就已經訂好了發布日期，我們只是在完成工作。」

另外，針對被指介入范姜彥豐跟粿粿婚姻一事，王子29日下午發聲明道歉，承認「越過朋友界線」，但強調是在談判離婚之後才發生的。粿粿方面則丟出范姜提的贍養費金額太過龐大，並說「影片裡有許多與事實不符的內容」。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導