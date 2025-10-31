敖犬妻幫慶生放閃被牽連！「甜蜜發文」網全歪樓：請跟王子保持距離

記者王芷姍／台北報導

近期「棒棒堂」成員威廉、小杰陷入「閃兵」爭議，前日成員王子又被爆疑似介入粿粿與范姜彥豐的婚姻，引起網友撻伐。昨（30）日正逢棒棒堂隊長敖犬生日，其妻子發發在社群媒體發文慶祝，並曬出夫妻倆共進大餐的甜蜜合照。未料不少網友「歪樓」留言調侃：「請跟王子保持距離，他好像特別喜歡人妻！」藉此暗虧王子與粿粿的感情風波。

敖犬愛妻發發為老公慶生，十分甜蜜。（圖／翻攝自Threads @piglettickle）

敖犬與發發兩人自2024年結婚後，感情相當恩愛，時常在社群上分享兩人互動的日常點滴。昨(30)日發發在Threads上大方發文慶祝敖犬生，並直呼敖犬是超人，在這段在一起的日子裡，知道你的純粹、耿直、負責和無比堅強的韌性，除了愛與崇拜，你也是我欣賞又敬佩的人。」

愛妻發發與敖犬比愛心。（圖／翻攝自Threads @piglettickle）

發發甜蜜表示，與敖犬結婚後，才真正體會到「另一半」的意義。她說：「除了陪伴、一起玩樂、談情說愛之外，更是互相支撐的好夥伴，是彼此的動力泉源。」訴說著兩人從戀人、家人到戰友的關係轉變，彼此需要、相互依靠，也在相處的過程中一同成長。發發還特別感謝敖犬治癒了他的焦慮及內耗，以及他一路以來的守護，並在最後大方寫下: 「我愛你!生日快樂!」的甜蜜告白。

發發與老公敖犬去餐廳用餐，慶祝敖犬43歲生日。（圖／翻攝自Threads @piglettickle）

如此浪漫又感人的發文，卻意外引來部分網友「歪樓」留言，大談王子與粿粿的感情風波。有網友留言調侃：「請跟王子保持距離，他有人妻癖好」、「我懷疑你在臭人，但我沒有證據」、「這篇感謝文和合照太正常了吧！這幾天三觀已經被毀到覺得這樣的正常反而很難得」、「隊長請你勸勸你的團員」。不過，也有網友認為這樣的行為相當不理智，在他人貼文下談論爭議事件，顯得不尊重發文者，熱心回應道:「這些留言傷害到的不只是敖犬本人，他的妻子更是無辜的。請大家保持理性，不要把憤怒發洩在錯誤的地方。」

