敖犬突問老婆「該不會…」！網勸「小心王子」本人回這句疑偷臭

范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日他重磅揭露妻子婚內出軌好友王子（邱勝翊），引發軒然大波。粿粿隨即反駁，強調對方「說了許多與事實不符的內容」，而王子則坦承兩人確實「超過了朋友間應有的界線」，消息曝光後震撼外界、掀起熱議。事件延燒之際，有網友意外發現棒棒堂成員敖犬的限時動態，一段業配影片裡的台詞「該不會有別人了吧」被懷疑是在影射王子，連帶讓敖犬與老婆發發緊急回應。









粿粿（右圖左）遭老公范姜彥豐（右圖右）指控與王子有不正常的關係（左圖右）。（圖／翻攝自IG@zack_fanchiang、翻攝自IG@＠meigo.c）

王子因介入粿粿婚姻被爆後形象重創，偏偏敖犬此時上架的廣告影片中說出「該不會有別人了吧」這句話，被部分網友解讀為「趁火打鐵」消費團員醜聞，甚至留言狠酸「塑膠兄弟情無誤、棒棒堂要散了吧」。









面對爭議，敖犬的老婆發發立刻在留言區澄清，敖犬也回覆網友。（圖／翻攝自翻攝自IG@piglettickle）





面對爭議，敖犬的老婆發發立刻在留言區澄清：「我們的合作影片兩週前就拍完了，10/2就已經訂好了發佈日期，請不要惡意揣測，我們只是在完成工作，謝謝。」她還附上拍攝流程表為證，強調這只是正常業配，與近期事件毫無關聯。許多網友也留言力挺，認為原PO誤會了拍攝流程，廣告上架時間早與廠商確定，只是恰巧撞上風波。

















敖犬本人也親自回覆網友：「雖然我剪片很快，但最好是有快到當天寫完腳本分鏡、租棚、妝髮、拍攝、後製、廠商a copy...」並再次重申影片早在三週前就拍完，只是照流程上架，希望外界別過度解讀。甚至有網友留言開玩笑提醒「小心她是打給王子」，敖犬也回覆：「發發是我老婆他只會打給我，很乖。」這句話被認為再度巧妙地「暗酸」王子，也讓整起事件再添一層話題性。





