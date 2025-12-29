敗光祖產…還家暴妻喝農藥！劣父老了「零收入、存款」5子女都不養他

記者陳弘逸／台南報導

台南男子育有5名子女，但他成天遊手好閒，家務、生活開支、學費都由媽媽打零工，及靠爺爺資助維生；如今年邁，0收入、存款，5名子女全向聲請免除扶養，因阿國過去未盡扶養義務，因此法院獲准。（示意圖／PIXABAY）

台南男子阿國（化名）育有5名子女，但他成天遊手好閒，家務、生活開支、學費都由媽媽打零工，及靠爺爺資助維生；甚至會酒後施暴、辱罵子女及妻子，為此母親還在27年前喝農藥自殺，就算人救回來，仍死性不改；還因老家拆遷，把全家人趕走，獨自領走所有補助；如今年邁0收入、存款，5名子女全向聲請免除扶養，因阿國過去未盡扶養義務，因此法院獲准。

判決指出，男子阿國（化名）為5名子女的父親，但小孩出生後，成天遊手好閒，家務、生活開支、學費都由媽媽打零工，及靠爺爺資助維生，僅他一人過好生活，不顧子女及妻子死活。

阿國不僅為父失職，還會對5名孩子妻子施暴、辱罵，母親還一度無法忍受，於在1998年試圖喝農藥自殺，人救回來後，仍不改惡習，2013年因住家拆遷，他竟把全家人趕走，獨自領走全部補助。

如今，阿國年邁，5名子女共同聲請，免除對父親扶養；經查，他2024年收入0元，財產總額為0元，已達不能維持生活的程度。

綜合相關證據，阿國面對子女指控，都不爭執，足認他過去無正當理由，未盡扶養義務，已達情節重大程度，因此，請求免除扶養義務有理由，應予准許。

