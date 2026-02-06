敗壞警紀！南港分局2警涉幫「鮑魚大亨」鍾文智查個資、喝花酒 遭拔官記過

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

「鮑魚達人」鍾文智涉嫌炒作TDR，不當獲利高達4憶7千萬元，遭累計判刑30年5月定讞後棄保潛逃。北檢調查發現，信義分局三張犂派出所副所長李俊良疑似幫鍾男偽造報到簽名紀錄，去年已聲押禁見獲准；不料專案小組追查發現，南港分局督察組長李新民涉嫌接受鍾男招待一同出入酒店，南港派出所副所長黃梓翔則涉嫌濫用職權替鍾男查閱個資追債，昨（5）日發動搜索約談，經檢察官複訊後，黃警遭聲請羈押禁見，李警則暫時請回。

南港分局對於警員李新民、黃梓翔2人祭出懲處。（圖／翻攝自Google地圖）

此案源於2023年鍾文智透過炒作TDR，不當獲利高達4憶7千萬元；卻疑似透過時任信義分局福德派出所副所長的李俊良偽造按時簽到，使得其成功規避科技監控、潛逃出境。檢警在擴大追查後，發現南港分局警員李新民、黃梓翔涉入其中。

專案小組發現，2018年，鍾男因與人有債務糾紛，涉嫌透過助理葉仲清找上時任南港派出所警員的黃梓翔，利用職務之便非法查閱該欠債者和其親友資料，意圖進行「江湖追殺」。

而南港分局督察組組長李新民也遭查出，於2018年間與鍾男過往甚密，2人甚至多次一同進出酒店。檢方於昨日發動搜索，並提訊在押的葉仲清，葉仲清坦承此事；檢察官複訊後，針對非法查閱個資的黃梓翔聲請羈押禁見；督察組長李新民涉及不當飲宴部分暫獲請回。

由於2人嚴重影響警譽，南港分局今日發布新聞稿表示，會全力配合調查，並對2人祭出懲處，對於黃警已改調非主管職務，並予以「最嚴厲行政處分」；另外李警涉足不當場所，採取從嚴懲處，除了記過、調離主管職務外，另將追究相關幹部考核監督不周的責任。



