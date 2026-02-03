敗家子的最後掙扎？專家：抓張又俠根本不足以解決習近平的真正危機
記者李鴻典／台北報導
中共中央軍委副主席張又俠、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立落馬，中共解放軍報連日發出相關評論。最新評論指，堅決查處張又俠、劉振立等是清除影響事業發展的攔路虎；總體經濟學家吳嘉隆則是認為，中國國家主席習近平的「治理失靈」，以及中國的體制沒有辦法處理這樣的治理失靈。抓張又俠根本不足以解決習近平的真正危機。
吳嘉隆說，經營一個家族，或經營一個國家，有一點很可能是相似的。經過一番持續的努力，你可能看到三代人的努力成果，帶來了榮景，累積了財富，但是，不幸的，接下來碰到了敗家子，把三代人的努力都敗光光，然後看到好好的一個盛世結束了，走向沒落。
所以，當你看到三代人的持續榮景，先別高興，因為接下來碰到敗家子的機會是很高的。
通常，敗家子的出現是因為前面三代人的努力，讓他一生下來就含著金湯匙，不需要吃苦，不需要翻身，也沒有重大挑戰在激發他的鬥志，他的經營能力顯然沒有受到真正的考驗，身邊的人都在拍馬逢迎，使得他很容易自我感覺良好，演變成自以為是，然後就出現重大誤判了。
所以，我們這一代人在取得經營成果之後，要懂得隱藏實力，讓下一代不要過得太舒服，一定要讓他們走出舒適圈，去面對競爭，去接受考驗，跌倒了再爬起來，這樣才能鍛鍊出真正的本事，也才能把家族或國家的經營接手下去。
吳嘉隆提到，一個制度的設計，有注意到要預防敗家子的出現，那才算是好的制度。你成功了幾代人，不要緊，但是你只要出了一代的敗家子，那一切就完了。所以，對權力加以制衡，加以監督，絕對是制度設計的基本點，一切的設計都是為了預防敗家子的出現，不能讓他這一代把前面三代人的努力成果都敗光光。
「所以，別再告訴我威權體制或極權體制如何有效率，如何呈現集體美學，因為順風順水的日子誰不會過呢？問題出在如果出現了挑戰，面對了考驗，結果撞上敗家子當上領導人，那時候怎麼辦？制度能怎麼解救自己？」
吳嘉隆認為，中國與美國之間的較量是長期性的，也是制度的，當中國以為要推出紅二代的習近平，來確保紅色江山永遠是紅色的，結果呢？中共的體制居然沒辦法解決習近平帶來的敗壞，沒辦法克服制度劣勢，眼睜睜看著他領導著一場典範轉變，由大國崛起走向大國沒落。
台灣海峽兩邊的情況也是一場制度的較量，你有三代人或四代人的繁榮，那不稀奇，真正稀奇的，是你有沒有辦法從制度上解決敗家子的出現？
吳嘉隆指出，現在看到的習近平與張又俠之間的教量，本質上是敗家子的最後掙扎，他在承受巨大的制度劣勢，一旦執政失敗，或失靈，他沒有辦法安全下莊，而是必須承擔隨權力而來的責任，於是只好將錯就錯，鋌而走險。
拉長時間來看，我們面對的是波動，是景氣循環，是崛起與沒落這樣的概念，從家族到國家，都很相似，就是說，你可能旺盛了好幾代，但是只要出現一代的敗家子，那可能就全完了。
吳嘉隆認為，習近平的真正風險，根本不是張又俠，而是他執政的最後這幾年看到的是中國經濟的沒落，也是大國崛起的沒落：「世界工廠」的時代結束了，沿海的農民工缺出路，缺就業，缺消費能力。
大撒幣時代結束了，從中央到地方，財政都很緊張，龐大的債務危機正迎面而來。
所以，中共內部開始動搖了，對習近平的支持出現了裂痕。黨內對習近平的領導失去信心，軍隊內部也是，總之，對付張又俠與劉振立，根本不是習近平的真正危機。
何況，習近平自己就是表現優異的敗家子，他其實不是川普的對手，也不是高市早苗的對手，總之他運氣不好。
吳嘉隆還說，過去200年來，自從鴉片戰爭以來，中國一直在摸索國家治理的道理，於是會涉及頂層制度設計，而一切制度設計的重點都一樣，就是要避免最壞情況的出現，就是要避免出現敗家子的一代的出現，把前面幾代人努力經營的成果一次敗光光。
習近平的「治理失靈」，以及中國的體制沒有辦法處理這樣的治理失靈，點出來的正是這樣的題材。吳嘉隆說，至於是不是有抓了張又俠，根本不是重點啊。
