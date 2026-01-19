敘利亞中央和庫德族達成協議！政府機構將進駐 雙方軍隊進行整合

[FTNN新聞網]記者洪宗荃／綜合報導

敘利亞政府軍近期和庫德族主導的軍事同盟敘利亞民主力量（Syrian Democratic Forces，SDF）爆發衝突，不過敘利亞總統夏拉（Ahmed al-Sharaa）週日宣布，已經和SDF達成停火協議，敘利亞政府機構將進入由SDF控制的三個省份，分別為哈塞克（al-Hasakah）、代爾祖爾（Deir Az Zor）、拉卡（Raqqa）。

敘利亞政府軍。（圖／美聯社）

根據《半島電視台》的報導，敘利亞政府也指出，該協議也將使SDF併入敘利亞政府軍當中，夏拉也呼籲該地區的阿拉伯部落保持冷靜，並允許協議得到執行。

同時，該協議也規定負責管理、關押「伊斯蘭國」（ISIS）囚犯和營地的SDF行政機構以及守衛部隊也將併入政府結構當中，由政府承擔全部的法律和安全責任。

SDF也將提出一份領導人名單，以填補中央政府的高級軍事、安全和文職職位，進而確保國家夥伴關係。

對此，美國特使巴瑞克（Tom Barrack）也稱對停火表示歡迎，並指出這份協議標誌著一個關鍵的轉折點，「昔日的對手選擇攜手合作，而非分裂」，且強調夏拉重申庫德人是敘利亞不可分割的一部分，美國也期待雙方能無縫融合，共同推進這場持久的、針對ISIS的反恐鬥爭。

而庫德族當地媒體也報導稱，SDF領導人阿布迪（Mazloum Abdi）將於週一訪問大馬士革，預計將與夏拉會面。

