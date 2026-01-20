敘利亞傳1500名ISIS囚犯從監獄逃出 政府軍、庫德族互控對方試圖破壞協議

[FTNN新聞網]記者洪宗荃／綜合報導

敘利亞政府於週日（18日）宣布，和庫德族主導的軍事同盟敘利亞民主力量（Syrian Democratic Forces，SDF）達成停火協議，SDF將撤出東部和北部的省份，但就在移交關押著伊斯蘭國（ISIS）囚犯的監獄的過程中，雙方週一（19日）互相指控對方試圖破壞協議，其中敘利亞政府軍控訴SDF故意放走ISIS囚犯，SDF也反駁，稱是遭到和政府軍有關聯的武裝團體襲擊，而庫德族媒體《Rudaw》也指出，約有1500名ISIS成員從該監獄逃脫。

廣告 廣告

SDF部署的士兵和戰車。（圖／美聯社）

根據《紐約時報》報導，敘利亞政府軍指控SDF從哈塞克省（Al-Hasakah）的沙達迪（Shaddadi）監獄當中釋放了ISIS囚犯，以利用那些囚犯所造成的安全威脅，來獲得政治利益。

對此，SDF也反駁，稱該監獄是遭到和政府軍有關聯的武裝團體，於週一清晨襲擊，而根據《路透社》報導，SDF發言人沙米（Farhad Shami）也指出，是因為遭親政府軍的武裝團體反覆襲擊，守軍不敵才失去對監獄的控制。

庫德族媒體《Rudaw》也指出，約有1500名ISIS成員從該監獄逃脫，這也引起了政府軍是否能在曾經是ISIS核心地帶的地區，維持和SDF相同的安保水準。

此外，SDF也指控政府軍攻擊了另一座，位於拉卡（Raqqa）的阿克坦（al-Aqtan）監獄，並稱有9名戰士因此喪生。

而敘利亞官員週一晚間也表示，他們已控制了沙達迪監獄，並正在該地區進行搜捕，試圖重新逮捕逃脫的囚犯，但未透露具體人數。

更多FTNN新聞網報導

敘利亞中央和庫德族達成協議！政府機構將進駐 雙方軍隊進行整合

美軍展開反擊！證實空襲敘利亞 鎖定「伊斯蘭國」

吻別變永別！德國男囚探監與女友熱吻後暴斃 警揭：口對口運毒

