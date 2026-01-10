敘利亞內戰再起！庫德族武裝拒絕撤兵 政府軍攻入阿勒坡

敘利亞政府軍（圖）在攻打庫德武裝分子後，掌握了阿勒坡「阿什拉菲耶區」的控制權。（圖／達志／美聯社）

敘利亞軍方表示，在該國北部城市阿勒坡市（Aleppo）境內的庫德族團體，拒絕依照停火協議要求撤離其武裝人員後，軍方將於9日推進至該市最後1個由庫德族控制的行政區。

據《路透社》報導，阿勒坡的暴力衝突，使這個經歷毀滅性內戰、試圖重建的國家再度蒙上陰影。庫德族武裝力量正在抵抗總統沙拉（Ahmed al-Sharaa）所領導的敘利亞新政府，試圖將其武裝人員納入中央集權體系的努力。

目前至少已有9名平民在阿勒坡喪生，超過14萬人被迫逃離家園。庫德族部隊正試圖守住自2011年內戰爆發以來，由他們管理的數個社區。

對此，敘利亞國防部於夜間宣布停火，要求庫德族部隊必須在當地時間9日上午9時前，撤回由庫德族控制的敘利亞東北部。此舉實質上將終結庫德族對阿勒坡市內零星控制區的統治，但敘利亞安全消息人士表示，整個夜間並無任何人撤出。

負責管理阿勒坡「謝赫馬克蘇德區」（Sheikh Maksoud）與「阿什拉菲耶區」（Ashrafiyah）的庫德族議會也在聲明中表示，要求撤離「等同於要求投降」，並強調庫德族部隊將「捍衛自己的社區」，同時指控政府軍對當地進行密集砲擊。

數小時後，敘利亞軍方表示，庫德族戰士撤離的最後期限已經屆滿，軍方將展開軍事行動，清剿謝赫馬克蘇德這個最後仍由庫德族控制的社區。2名敘利亞安全官員向《路透社》透露，停火努力已經失敗，軍方將以武力奪取該區。

敘利亞國防部稍早對謝赫馬克蘇德部分地區發動空襲，並指控該地點被庫德族主導的「敘利亞民主力量」（Syrian Democratic Forces，SDF）用來對「阿勒坡人民」發動攻擊。該國防部於9日補充，SDF的攻擊已造成3名政府軍士兵死亡。

阿勒坡的庫德族安全部隊則反控部分空襲擊中1所醫院，並形容此舉構成戰爭罪，但敘利亞國防部否認相關說法，稱該建築實為1座大型武器庫，並已在9日恢復空襲時遭到摧毀。該國防部也發布1段空拍影片，聲稱空襲後的地點可見2次爆炸，足以證明該處為武器儲藏設施。《路透社》無法立即核實上述說法。

據悉，SDF是1支由庫德族主導、實力強大的安全部隊，控制敘利亞東北部地區。該組織表示，已於去年自阿勒坡撤出其戰士，僅留下內部安全警察「阿薩伊什」（Asayish）負責管理庫德族社區。另根據去年3月與大馬士革（Damascus）達成的協議，SDF原本應於2025年底前整合至國防部體系，但迄今進展有限。

對此，法國外交部表示，他們正與美國合作，試圖為局勢降溫。其聲明指出，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）於8日敦促沙拉展現克制，並重申法國致力於一個統一的敘利亞，在其中所有社會群體都能獲得代表與保護。

1名西方外交官向《路透社》表示，調停努力目前聚焦於緩和緊張局勢，並促成1項協議，使庫德族部隊撤離阿勒坡，同時為留下來的庫德族居民提供安全保障。該外交官指出，美國敘利亞問題特使巴拉克（Tom Barrack）正前往大馬士革途中，其發言人拒絕就此置評。

巴拉克對他所稱的「臨時停火」表示歡迎，並指出華盛頓正密集努力，希望將停火期限延長。他在社群平台X上發文寫道：「我們希望這個週末能帶來更持久的平靜，以及更深入的對話。」

華盛頓方面長期參與推動SDF與大馬士革整合的努力，而華盛頓扶植的SDF則負責保護美國在敘利亞的油田利益，不過在總統川普（Donald Trump）執政期間，華府與沙拉政府建立了密切關係。

另一方面，與沙拉政府密切合作的土耳其，則將SDF視為勾結土國國內非法「庫德斯坦工人黨」（Kurdistan Workers' Party）的恐怖組織，並警告若其不履行敘利亞政府的整合協議，將可能採取軍事行動。土耳其外交部長費丹（Hakan Fidan）於8日表示，希望阿勒坡的情勢能「透過SDF成員撤離而恢復正常。」

報導補充，沙拉曾是基地組織（al Qaeda）的指揮官，隸屬於遜尼派穆斯林多數族群，他多次承諾將保護少數族群。然而，在過去1年中，沙拉政府與地方武裝派系結盟，殺害了數百名阿拉維派（Alawites）與德魯茲派（Druze）人士，並在少數族群社區引發高度警戒。

阿勒坡的庫德族議會表示，大馬士革「無法被信任來保障我們的安全與社區」，並指稱對這些地區的攻擊意在迫使居民流離失所。敘利亞總統府則表示，沙拉於9日與伊拉克庫德族領袖巴爾札尼（Masoud Barzani）通話時強調，庫德族是「敘利亞國家結構中不可或缺的一部分。」

