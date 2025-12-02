敘利亞內戰煉獄！女囚犯監獄內慘遭多人性侵

數名敘利亞女性出面控訴阿塞德政權在監獄中，對女性囚犯施以殘酷侵犯。（示意圖／Pexels）





敘利亞人民自2011年爆發反抗阿塞德政權內戰後，阿塞德政權任意逮捕疑和反對派有關的男女老少並恣意虐待，甚至對女性囚犯輪流暴力侵犯。阿塞德政權於2024年被推翻，3名女性接受外媒訪問，站出來指控在監獄受到侵犯等暴行，其中1人甚至因獄中遭遇留下器官脫垂等後遺症。

法國電視台《法國24》採訪到3名受害者，她們用化名訴說著恐怖經歷，並在保守的敘利亞社會中背負汙名，儘管如此，她們還是懷抱著對正義的希望。

Asma，43歲（化名）：

Asma在2016年因為救援被圍困地區民眾遭逮捕，被判15年有期徒刑，雖然一年後就作為換囚名單之一獲釋，但她在監禁期間多次遭到多人侵犯、暴力性虐待，期間還目睹一位士兵因為叛逃被電鋸活生生鋸斷雙手。她獲釋後帶著孩子逃往土耳其，卻發現自己因被侵犯而懷孕，伊斯蘭教法禁止墮胎的情況下，她只能自行購買氯氣跟可樂混合來墮胎；她希望看到這份採訪的人，能夠了解阿塞德政權下的監獄中發生了什麼，還有人們為何要推翻阿塞德政權，她為了那些死去的女性、下落不明的女性站出來發聲。

Yasmine，32歲（化名）：

Yasmine遭控與恐怖分子有關遭逮，並被控與反政府軍有親密關係，犯下「性聖戰罪」，她被捕後短短25天被侵犯了15次，之後她被轉移到大馬士革215分局，被囚禁了3個月，抵達5天後她又遭到侵犯，分局甚至會發下避孕藥給女性囚犯。Yasmine表示，她被囚禁期間遭到侵犯的次數已經數不清了，她獲釋後雖然順利找到伴侶結婚，但在大馬士革215分局的陰影仍然揮之不去，也飽受社會批判目光的折磨。

Houda，28歲（化名）：

Houda同樣因被控與反政府軍有親密關係被逮，她受訪時直言「酷刑都比侵犯能夠忍受」，她在巴勒斯坦分局被輪流侵犯許多次，政府軍甚至威脅她要是不認罪，就要對她的母親跟妹妹進行「審訊」。她被多次連續侵犯到無法行走、如廁，出獄後飽受器官脫垂跟尿失禁的折磨。Houda表示，他們付出了沉重的代價、他們為了尊嚴而發動革命，是為了保護下一代的未來，這次受訪也是為了要讓世界了解阿塞德政權的殘暴。她並希望能夠將當時侵犯、凌虐囚犯政府軍們繩之以法，關入敘利亞最臭名昭著的監獄，體會她們遭受的痛苦。

