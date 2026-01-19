敘利亞內戰迎關鍵轉捩點！庫德族分離勢力同意整合進中央政府

在擊敗敘利亞民主力量（SDF），並奪取該國東北部城市拉卡（Raqqa）後，1名政府軍士兵鳴槍慶祝。（圖／達志／美聯社）

敘利亞政府與國內的庫德族武裝於18日成功達成1項協議，庫德族分離勢力同意將其文職與軍事部門納入敘利亞中央政府的控制之下，結束了雙方數日來的衝突。在這段期間，敘利亞政府軍奪取了包括關鍵油田在內的多處領土。

據《路透社》報導，美國駐土耳其大使巴拉克（Tom Barrack）稱此舉為「關鍵性的轉捩點」，但同時指出，距離敲定1項庫德族分離勢力全面整合進敘利亞政府的協議細節，仍有艱鉅的工作需要完成。

庫德族媒體報導，由庫德族領導的「敘利亞民主力量」（Syrian Democratic Forces，SDF）領導人阿卜迪（Mazloum Abdi）表示，他計畫於19日在敘利亞首都大馬士革（Damascus）與該國總統夏拉（Ahmed al-Sharaa）會面，並將在返回後向外界公布協議的細節。此前，巴拉克17日才在伊拉克的庫德斯坦地區與阿卜迪會面，並於18日在大馬士革與夏拉會晤。



廣告 廣告

SDF領袖表示，他們仍致力於捍衛敘利亞東北部庫德族地區的「成果」。庫德族媒體引述他的說法稱：「這場戰爭是被強加在我們身上的。我們希望能避免，但不幸的是，由於這是1場由多方勢力策劃的行動，最終還是被迫發生。」

據悉，敘利亞政府與SDF曾在去年進行數月談判，試圖在2025年底前，將庫德族掌控的軍事與文職部門納入敘利亞國家體制之中。然而，在期限屆滿後進展有限，衝突隨之爆發，並逐漸升級為政府軍對庫德族控制區的進攻。18日達成的協議指出，相關衝突應告終止，儘管部分地區仍傳出零星交火。

報導指出，這項新協議提出了嚴苛的條件。敘利亞政府規定所有SDF部隊將以「個人」身分，而非整體庫德族建制的形式，併入中央政府的國防部與內政部，這一點背離了SDF先前的要求。

協議同時指出，所有邊境關卡、天然氣與石油設施，以及關押在2017年「伊斯蘭國」（Islamic State）被擊敗後所俘獲戰士，與其相關平民的監獄與營地，都將移交給中央政府，這同樣是SDF長期以來抗拒的條件。

對此，1名敘利亞政府官員表示，截至18日晚間，這些地點的安全狀況「相當良好」，而大馬士革方面希望在移交過程中，「不影響打擊伊斯蘭國的任務，也不讓伊斯蘭國成員或潛伏分子有機會破壞該地區的安全穩定。」

協議同時要求SDF驅逐所有隸屬於「庫德工人黨」（Kurdistan Workers' Party，PKK）的非敘利亞籍人士。該組織是1個曾在土耳其發動長達數十年叛亂行動的庫德族武裝團體。夏拉曾指控PKK劫持SDF的決策機制，阻礙整合進程，SDF則否認這項說法。

不過，敘利亞政府也在協議中做出部分讓步。協議指出，SDF可提名軍事與文職人員出任中央政府中的關鍵職務，而庫德族人口眾多、同時也是SDF主要據點的哈塞克省（Hasakeh），其省長將以共識方式任命。

敘利亞政府將正式接管該國東北部的代爾祖爾（Deir al-Zor）與拉卡（Raqqa）。敘利亞國營媒體刊登了拉卡居民慶祝即將完成移交的照片。上述敘利亞官員補充，移交應在未來24至48小時內完成，並稱這是「顯示該計畫落實決心的最重要指標。」

針對此事，土耳其外交部也表示，希望「這項協議能為敘利亞人民以及整個地區，特別是敘利亞鄰國，帶來安全與和平。在認清現實的情況下，我們希望國內所有團體與個人都能充分理解，敘利亞的未來不在於恐怖主義與分裂，而在於團結、整合與凝聚。」

據悉，美國長期支持SDF、並視其為打擊伊斯蘭國的關鍵夥伴，但川普政府近期轉而支持夏拉成立的新政府，後者已承諾在1個中央政府架構下統一敘利亞，並保障所有敘利亞人的權利。

庫德族對沙拉政府的疑慮，因去年多起宗派暴力事件而進一步加深。當時，敘利亞西部約有近1,500名阿拉維派（Alawite）人士遭到親政府部隊殺害，而南部則有數百名德魯茲派（Druze）人士喪生，其中部分遭到行刑式處決。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

行天宮釋出夢幻職缺？月薪4.8萬還能去日本玩 過來人揭真相

81歲阿嬤成「YT遊戲實況主」爆紅 背後原因感動網友

街頭行乞結緣戀愛五年！男方發現「她根本沒離婚」 怒討回49萬聘金