敘利亞勝出！經濟學人2025年度風雲國家 分析：結束內戰、生活進步最多

經濟學人18日公布2025「年度國家（a country of the year）」，這次評選標準不是「最幸福國家」也不是「最有影響力國家」，而是「進步最多的國家」。在進行評比後，經濟學人最終決定將年度國家頒給「敘利亞」，敘利亞經歷獨裁者阿薩德垮台、新政府改革、與西方積極建交以解除經濟制裁，種種努力都讓敘利亞比其他國家更勝一籌。

敘利亞被經濟學人評為2025「年度國家」。（圖／翻攝自X平台 @nedalalamari）

經濟學人指出，2025年是動盪的一年，美國總統川普的各項政策影響著全球經濟，加薩、蘇丹等地區都發生嚴重的戰爭和衝突，但仍有國家在不穩定的局勢中站穩腳步。經濟學人舉例指出，加拿大於今年4月選出總理卡尼（Mark Carney），體現了「勇敢抗衡美國霸凌」的精神，歐洲摩爾多瓦共和國（Moldova）選民無視俄羅斯的威脅與假訊息，拒絕了親俄政黨。此外，在川普的調停下，以色列與巴勒斯坦之間達成了一項不甚穩定的休戰協議。

此外，南韓在今年從先前的民主動盪中復甦。去年前總統尹錫悅突然發布戒嚴、派遣軍隊關閉國會，但議員和人民們不屈不撓、立場堅定，今年南韓將尹錫悅以「叛亂罪」起訴，進入審判程序。

巴西法院對前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）於今年9月判刑27年；他在 2022年大選落敗後聲稱選舉舞弊，甚至企圖發動政變。巴西在 20 世紀大部分時間裡深受政變困擾，而這是首次有政變者受到應有的懲罰。此外，巴西政府也在 2025年成功減緩亞馬遜雨林的砍伐速度，為緩解氣候變遷盡了一份心力。然而分析指出，巴西親近俄羅斯的外交政策，卻為政績留下了嚴重污點。

阿根廷的進步體現在經濟層面，總統米雷伊（Javier Milei）自 2023年起推動了自由市場改革，希望能讓阿根廷從長達一個多世紀的國家主義與經濟停滯中重新振作，改革包含：廢除價格管制、削減支出、取消有害市場的補貼，這些政策執行起來極其困難，過去許多改革者都以失敗告終。

米雷伊在2025年依然堅持改革計畫，而選民也選擇繼續支持他。美國同樣給予支持，提供了 200億美元化解國內金融危機。分析指出，改革結果令人驚豔：通貨膨脹率從2023年的 211％降至目前的30%左右；貧窮率較去年下降了21%；政府現階段已經掌控住預算。此外，米雷伊已經讓披索走向「浮動匯率」，並取消了大部分的資本管制。然而經濟學人指出，米雷伊自身仍有許多缺陷，他無法容忍批評，且身陷貪腐醜聞。但若他的改革能持續下去，將能永久改變阿根廷的發展，為全球的經濟改革者帶來希望。

敘利亞的改革則體現在政治層面，就在一年多前，敘利亞仍受由伊朗與俄羅斯支持的獨裁者阿薩德（Bashar al-Assad）統治。監獄中滿是政治犯和異議份子，動輒遭受酷刑或處死。此外，長達13年的內戰奪走了超過 50萬條人命，阿薩德軍隊對平民無差別使用化學武器與炸彈，導致超過 600萬人逃亡海外。

接著，在 2024年12月初，隨著反抗軍奪取政權，阿薩德被迫逃亡，新領導人夏拉（Ahmed al-Sharaa）上任。沙拉（Ahmed al-Sharaa，曾用名朱蘭尼）曾是聖戰組織成員，許多人擔心他會建立殘酷的伊斯蘭神權政體，或導致敘利亞陷入混亂，但這兩者皆未發生，女性並未被強迫以罩袍遮蓋全身或留在家中，娛樂活動甚至連酒精都是被允許的。夏拉也和美國及海灣國家建立良好關係，隨著西方制裁放寬，經濟也開始復甦。

雖然敘利亞仍面臨困境，國內民兵曾發動兩場針對少數族群的殘暴屠殺，2000人因此罹難。但2025年的敘利亞比2024年來的幸福且和平許多，生活雖不易，但對多數人而言已大致回歸正常。約有300萬敘利亞人選擇回到家鄉投票。因此，經濟學人2025年的年度國家決定頒給敘利亞。

