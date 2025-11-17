敘利亞外長訪北京 傳大馬士革將移交上百名維吾爾聖戰士

法新社今天(16日)引述2名消息人士報導，敘利亞當局計劃將維吾爾聖戰士移交給北京。與此同時，敘利亞外交部長席巴尼(Asaad al-Shaibani)正在北京訪問，這是他首次訪問中國。

自從近1年前推翻長期實施獨裁統治的前總統阿塞德(Bashar al-Assad)以來，敘利亞新的伊斯蘭主義政權一直試圖擺脫其過往的聖戰歷史，並努力在遭受多年的國際孤立後重建外交形象。

2011年敘利亞內戰爆發後，來自中國新疆的維吾爾族聖戰士前往敘利亞，加入對抗阿塞德政權的戰鬥，其中許多人加入了突厥斯坦伊斯蘭黨(TIP)。這是一個以維吾爾族為主的聖戰組織，總部設在敘利亞西部的伊德利布省(Idlib)。

一位不願透露姓名的敘利亞政府消息人士告訴法新社，預計席巴尼此次的北京行將討論該國維吾爾族武裝人員的問題。該消息人士補充說，「根據中方要求，大馬士革打算分批移交這些武裝人員。」

消息人士也表示，中國拒絕讓這些武裝人員編入現在的敘利亞政府軍。

另一位同樣要求匿名的敘利亞外交消息人士告訴法新社，「敘利亞打算在未來一段時間內，向中國移交400名維吾爾族武裝人員。」

中國外交部長王毅今天在北京接待來訪的席巴尼。王毅表示，北京支持大馬士革早日達成和平。

根據監測組織「敘利亞人權瞭望台」(Syrian Observatory for Human Rights)，目前仍有3,200名至4,000名維吾爾族武裝人員留在敘利亞，並被編入新成立的敘利亞軍隊，組成了一個師。

本月初，在聯合國安理會就解除敘利亞臨時總統夏拉(Bashar al-Assad)制裁的決議中，中國投下棄權票。中國常駐聯合國代表傅聰當時表示，中國「對敘利亞境內的反恐問題，特別是(外國恐怖主義武裝人員)表示合理關切」。(編輯 : 廖奕婷)