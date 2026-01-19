敘利亞宣布停火 庫德勢力納敘軍

記者施欣妤／綜合報導

敘利亞總統夏拉18日宣布，正式與庫德族為首的「敘利亞民主力量」（SDF）達成共14點的停火與整合協議。敘國重新控制東北部3省，而SDF未來將併入敘利亞軍事與國家機構內。過去長期支持SDF、現恢復與夏拉政府關係的美國也對此表示歡迎。

敘接管東北部3省 結束分裂

SDF指揮官阿布迪證實上述消息，且19日前往敘國首都大馬士革研商進一步細節。根據夏拉指出，敘政府軍與SDF之間所有戰事「立即全面停止」；敘軍將從SDF手中，接管拉卡、代爾祖爾與哈沙卡省等3省控制權，這也意味大馬士革當局，正式恢復對幼發拉底河以東關鍵區域的完整主權，結束東北部長期以來的分裂狀態。

夏拉呼籲當地占多數的阿拉伯族群「保持冷靜」，以逐步落實協議條款，強調協議是未來發展和重建「好的開始」，將帶來「安全與穩定的機會」，推動敘利亞邁向團結與進步。

根據14點協議內容，SDF旗下庫德族「民兵團體人民保衛軍」（YPG）等武裝組織成員，在經安全審查後，將編入敘軍體系，且經過適當考核將取得正式軍銜與待遇。但協議也強調，嚴格禁止任何前總統阿塞德殘餘勢力混入編制內，並要求SDF提交其軍官名冊。

允SDF提名出任高層職位

至於拉卡、代爾祖爾與哈沙卡省等地，原本由SDF控制的行政、民政等相關組織，將回歸敘利亞政府轄下。大馬士革當局也向庫德族承諾，不會對庫德族戰士或機構人員進行「秋後算帳」。另外，敘政府允許SDF領導層提名人選，出任國家軍事、安全與民政機構高層職位，並履行日前夏拉政府頒布法令，正式承認庫德語與其文化權利，並著手解決長期以來的國籍與財產糾紛。

敘利亞政府與庫德族達協議，除有助國家內部穩定，也使敘國豐富石油等天然資源，重新回歸政府控制。過去長期支持SDF、共同打擊「伊斯蘭國」（IS）勢力的美國，也對此表達歡迎。美國特使巴瑞克18日與夏拉會晤後表示，這是「關鍵轉折點」，讚揚雙方所作的建設性努力，強調這是邁向「統一敘利亞」的重要一步。

SDF承諾驅逐PKK 確保穩定

值得一提的是，SDF承諾將所有非敘利亞籍的「庫德工人黨」（PKK）成員逐出敘國，以確保主權與區域穩定；這項承諾主要回應鄰國土耳其的憂心。PKK過去遭到土耳其、歐盟和美國等認定為恐怖組織，1984年開始對土耳其展開武裝叛亂，2025年5月宣布解散並解除武裝，但土國對其未放鬆警戒。

2014年左右IS勢力崛起，由於敘利亞無法有效因應，因此獲美國支持的SDF填補敘國東北部權力真空，多年來控制範圍不斷擴大。阿塞德遭推翻後，SDF去年與夏拉政府達成協議，同意併入敘國體制，但雙方互不信任、互控違反協議，且庫德族勢力不願放棄土地，且對武裝組織如何重整難達共識。敘國政府軍本月開始接連重奪SDF控制區，加上部分不滿SDF的當地部族支持，進展迅速，也迫使SDF日前同意撤退至幼發拉底東岸，在敘政府軍持續推進施壓下，雙方達成停火與整合協議。

夏拉宣布與「敘利亞民主力量」達成停火與整合協議，邁向團結新一步。（達志影像／歐新社）