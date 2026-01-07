敘利亞戰後最冷冬天 積雪壓垮棲身處

敘利亞 獨裁政權，阿塞德家族，倒台1年多後，成千上萬 流離失所的敘利亞民眾，至今 依然滯留在 北部各地的臨時 帳棚營地中，面臨嚴寒的冬季。在西北部 阿勒坡（Aleppo）郊區，帳棚被積雪覆蓋，整片垮在民眾身上。老百姓爭先恐後地剷除積雪，並排出帳棚裡的雪水。聯合國難民署（UNHCR）表示，為應對 敘利亞難民 冬季的緊急需求，正努力更換 敘利亞西北部 近4000頂 的帳棚。然而，巧婦難為無米之炊，難民署表示，原本規畫籌募約 32億美元的資金援助敘利亞，但至今，僅有 29%的資金到位。聯合國呼籲國際各界，盡快 對敘利亞難民 雪中送炭。

一片靄靄白雪，但對流離失所的敘利亞民眾來說，卻一點也浪漫不起來。因為沉重的積雪，不但壓垮大家在寒冬中，唯一的棲身之處；雪融了，僅存的家當，也全被雪水浸溼。 敘利亞難民 薩烏德：「所有帳棚都塌了，我們只能哭喊 哦 上天啊，有些帳棚上 堆滿了雪，有些帳棚裡 浸了水，我們沒有床墊或其他東西可用，天可憐見 我們受傷又受辱。」

民眾連忙剷雪，就怕災情進一步擴大。聯合國難民署表示，正努力更換 敘利亞 西北部 近4000頂的帳棚 ，以應對 民眾在嚴冬中的 緊急需求。 敘利亞難民 胡內什：「這些難民營裡的苦難，是每個人都無法承受的，看看孩子們 在如此寒冷的冰雪中，連燃料都沒有 沒有柴火，也沒有煤炭取暖，這影響了孩子們的健康。」

住在帳棚裡的民眾說，自從阿塞德政權，從2024年12月垮台以來，這1年多，大家都只能住在 這樣簡陋的環境中。儘管 民兵與老百姓，的確 推翻了獨裁政權，但大家 依舊在 同樣的苦難中 掙扎生活。聯合國難民署 希望替 敘利亞難民 找出永久的解決方案，卻也因國際援助資金不足，面對原定的援助工作，難民署也束手無策。4237敘利亞難民 尤席夫：「我們還要在帳棚裡待多久，我們想回家 但不幸的是，我們回去時發現，廁所和浴室裡 根本連水都沒有。」

聯合國難民署表示，針對 敘利亞情勢，原本 已開出 約 32億美元 的 人道援助資金需求。但實際的到位資金，只有29%，約為 9.3億美元。巧婦難為無米之炊，只能呼籲國際各界，盡快對敘利亞難民 雪中送炭。

