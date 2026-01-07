敘利亞政府與庫德族武裝互控 阿勒坡衝突再起

敘利亞北部城市阿勒坡(Aleppo)今天(7日)再度爆發衝突，造成至少4人死亡、數人受傷。敘利亞政府與庫德族(Kurdish)主導的敘利亞民主力量(SDF)互相指責對方是暴力的元兇。

官方媒體指出，死者中3人為平民，另1人為政府軍士兵。敘利亞國防部表示，SDF持續「升高衝突」，攻擊軍方據點及阿勒坡住宅區。SDF則否認指控，反控親大馬士革政府的勢力以「無差別」砲擊與飛彈攻擊，造成傷亡。

這波衝突發生之際，敘利亞當局正試圖推動一項協議，將美國支持的SDF整合進中央政府體系，以化解國內最深層的分裂之一。然而，SDF不願放棄在長達14年戰爭中取得的高度自治，包括對「伊斯蘭國」(IS)囚犯設施及石油資源的控制。

廣告 廣告

分析指出，若整合談判破局，恐引發進一步暴力，並可能牽動土耳其介入。土耳其長期將部分庫德族武裝視為恐怖組織，並曾威脅發動跨境行動。

阿勒坡地方官員表示，馬克蘇德(Sheikh Maqsoud)與艾希拉菲(Ashrafieh)地區在短暫停火後再度交火，並已與中央政府展開溝通，試圖平息衝突；居民則憂心可能發生大規模殺戮。

阿勒坡省長賈里柏(Azzam al-Gharib)宣布，因安全局勢惡化，當地學校、大學及政府機構今天全面停擺。敘利亞民航總局也表示，阿勒坡機場航班暫停24小時，原定航班將改降首都。

去年12月底，敘利亞政府軍與SDF發生衝突後，同意緩和緊張局勢。但談判進展不大，雙方各自指責對方刻意拖延、缺乏誠信。