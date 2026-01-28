敘利亞政府軍進逼 俄軍開始撤離庫德族佔領區基地

美聯社報導，在敘利亞政府軍的攻勢下，庫德族領導的「敘利亞民主力量」(Syrian Democratic Forces, SDF)失去了大部分控制領土，俄羅斯軍隊已經開始從敘利亞東北部庫德人控制的地區撤離。

美聯社記者27日走訪了卡米什利機場(Qamishli airport)旁邊的一個基地，發現該基地由SDF戰士把守，他們表示，俄羅斯軍隊近日已開始撤離裝備。

過去士兵居住的營房如今大部分空空蕩蕩，只剩下了零星的物品，包括健身器材、蛋白粉和一些衣物。

一名駐紮在該基地的SDF戰士阿里(Ahmed Ali)表示，俄軍5、6天前開始撤離機場附近的陣地，並透過貨機撤離了其裝備。

阿里說：「我們不知道其目的地是俄羅斯還是赫梅敏空軍基地(Hmeimim air base)。」該基地是俄羅斯在敘利亞沿海的主要基地。他表示：「他們在卡米什利仍有駐軍，並且一直在逐步撤離。」

聯合國發言人杜雅里克(Stéphane Dujarric)表示，一個來自大馬士革的聯合國人道救援車隊27日抵達了卡米什利。

杜雅里克告訴聯合國的記者：「該車隊運送了食物、保暖衣物和毯子等物資，計畫未來幾天將有更多車隊抵達。」

杜雅里克說，聯合國還在包括難民營在內的其他地區持續分發食物、麵包和現金。

俄羅斯方面尚未就從卡米什利撤軍發佈任何官方聲明。

自從前總統巴夏爾．阿塞德(Bashar Assad)在2024年12月被現任臨時總統夏拉(Ahmad al-Sharaa)領導的反抗軍攻勢推翻以來，俄羅斯已經與大馬士革的新敘利亞政府建立了關係，儘管莫斯科曾是阿塞得的親密盟友。

莫斯科10年前為支持巴夏爾而採取的焦土式干預，扭轉了當時敘利亞內戰的局勢，使巴夏爾得以繼續執政。俄羅斯在2024年底的反抗軍進攻中並未試圖反擊，但在巴夏爾逃離該國後向其提供庇護。

儘管在內戰期間雙方分屬敵對陣營，大馬士革的新統治者對與莫斯科的關係採取了務實的態度。俄羅斯仍在敘利亞沿海的空軍和海軍基地保持軍事存在。

夏拉預計今天(28日)將訪問莫斯科，並與普丁(Vladimir Putin)會面。

在SDF與政府軍部隊的合併協議談判破裂後，雙方之間在本月稍早爆發了戰鬥。目前雙方達成了一項停火協議，且基本維持有效。

在為期4天的停火於24日到期後，雙方宣布停火再延長15天。

敘利亞國防部在一份聲明中表示，此次停火延長是為了支持美國軍隊的行動，將關押在敘利亞東北部監獄中被控的伊斯蘭國(Islamic State)武裝份子轉移至伊拉克的拘留中心。