敘利亞歡慶阿薩德倒台一周年 政治犯鐵牢變身咖啡廳

敘利亞人燃放煙火、上街歡慶阿薩德政權垮台後的第一個「光復日」。（圖／達志影像美聯社）

敘利亞阿薩德政權垮台一周年，民眾上街歡慶第一個「光復日」。而過去讓人聞風喪膽，阿塞德專門關押政治犯的拘留中心，現在也改裝成咖啡館，曾經被關押的政治犯，一邊喝咖啡，一邊回想恐怖過往。

敘利亞人燃放煙火、上街歡慶阿薩德政權垮台後的第一個「光復日」。（圖／達志影像美聯社）

在敘利亞首都大馬士革，民眾聚集在廣場上揮舞國旗、高喊團結口號，氣氛熱烈。台上的表演者熱情地又唱又跳，宛如盛大的演唱會，夜空中綻放的煙火更為這場慶典增添光彩。這場慶祝活動不僅包含民間歡慶，當局還舉辦了閱兵儀式，向外界展示政權交替後的穩定局面。

廣告 廣告

阿薩德政權倒台後，敘利亞呈現出新的面貌。最具象徵意義的轉變之一是，過去阿薩德用來關押政治犯的拘留中心，如今已改造成一間咖啡館。在這裡，人們不僅能享用咖啡，還能參加戲劇課程。前阿薩德政權政治犯Yassine Sheikhmous表示，當時被關押在這棟建築物時，走向地下室就像走向墳墓，那裡沒有窗戶，什麼都沒有。Yassine Sheikhmous回憶道，那裡沒有光線、沒有窗戶、也沒有食物，許多人被鎖在這裡，沒有人知道他們的命運，很多人遭到酷刑對待。

這個過去令人恐懼、甚至需要繞道而行的拘留所，如今成為人們休閒聚會的場所，讓許多曾經的受害者感慨萬千。然而，政權更迭後的敘利亞並非一片祥和，嚴重的經濟問題持續困擾著普通民眾。通貨膨脹讓許多家庭生活苦不堪言，民眾抱怨所有物價都在上漲，從食用油到糖、米，甚至罐頭食品，所有生活必需品的價格都不斷攀升。

一位敘利亞民眾感嘆，人民已經筋疲力盡，生活太苦了。此外，原本全額補貼的電費，現在政府只補貼60%，但新電價的漲幅卻高達6000%，讓民眾大嘆生活實在難以維持。雖然敘利亞擺脫了阿薩德的專制統治，但經濟重建的道路依然漫長而艱辛，民眾在慶祝政治自由的同時，也面臨著嚴峻的生活挑戰。

更多 TVBS 報導

花蓮東大門夜市驚魂！8號晚間震後 百公斤招牌掉落險砸人

詐騙集團盯上「酷澎」用戶！ 大樓玄關密碼驚傳也外洩

燒鵝爭霸賽「11廚師同台競技」 獨門秘方全出動！民眾品嚐選人氣王

67％美國人認台灣是盟友！ 前美防長：應派兵保台

