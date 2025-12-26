敘利亞清真寺主麻日聚禮驚爆 至少5死21傷
（中央社大馬士革26日綜合外電報導）國營敘利亞新聞社報導，西部荷姆斯巿什葉派穆斯林少數分支教派阿拉維派人口為主的地區今天發生清真寺爆炸，造成至少5人死亡、21人受傷。
法新社和路透社引述敘利亞新聞社（SANA）報導，當局正就發生在荷姆斯巿（Homs）瓦迪達哈布區（Wadi al-Dahab）該清真寺內這起爆炸的屬性展開調查。
報導引述衛生部官員納桑（Najib al-Naasan）表示，21人受傷只是初步統計，意味數字可能增加。
荷姆斯市政府新聞辦公室指出，這起爆炸發生於對穆斯林而言一週當中最重要的主麻日（星期五）晌午時舉行的集體禮拜期間，這通常是清真寺人潮最多的時段。
敘利亞新聞社發布的畫面顯示，救援人員和安全部隊正對四散清真寺內綠色地毯上的爆炸殘骸進行逐一檢查。目前尚無組織宣稱犯案。
自從阿拉維派（Alawite）出身的長期領導人巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）去年遭到反抗軍推翻、由占人口多數的遜尼派穆斯林所組新政府取而代之以來，敘利亞已經發生多起宗教派系衝突。
兩名美國士兵和一位平民口譯員本月稍早在敘利亞中部遇襲身亡，當局形容攻擊者疑似是一名遜尼派極端聖戰組織伊斯蘭國（Islamic State）成員。（編譯：何宏儒）1141226
