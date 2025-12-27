敘利亞清真寺爆炸釀8死 極端遜尼派組織宣稱犯案

爆炸發生後，現場一片混亂，地上還有傷亡者血跡。敘利亞中部城市荷姆斯的一間清真寺，週五中午聚集約300名穆斯林進行「聚禮」；沒想到祈禱到一半，寺內突然傳出巨大爆炸聲響。清真寺內部滿目瘡痍，地毯血跡斑斑，牆壁被炸出大洞，連古蘭經書籍也散落一地。

倖存者奧薩瑪說道，「爆炸發生時現場一片混亂，大約有25到30人倒地，安全部隊和救護車5分鐘內趕到，開始治療傷患並處理罹難者遺體。」

這是敘利亞過渡政府上任以來，針對特定教派最嚴重的攻擊之一。雖然敘利亞目前由夏拉（Ahmed al-Sharaa）領導的過渡政府接管，但長期存在的教派與族群衝突並未平息；由於受攻擊的清真寺，位於前總統阿薩德（Bashar al-Assad）所屬的「阿拉維派」社區，加上過去幾週當地教派衝突加劇，讓這次攻擊被視為具備強烈針對性的報復行動。

荷姆斯維安行動負責人穋罕默德表示，「這枚炸彈是由一名特定人員放置，我們正持續進行調查，並在真主的幫助下，很快會揪出元兇。」

爆炸發生後，一個名為「遜尼派支持者」的極端遜尼派組織，隨即在通訊軟體上宣稱對這起攻擊負責。此組織過去曾多次鎖定基督教會，或非遜尼派機構發動自殺攻擊；當局初步調查顯示，炸彈為事先安放在清真寺內，安全部門已經封鎖現場，並全力緝捕幕後主謀。

