敘利亞清真寺爆炸8死18傷！當局譴責列恐怖主義

敘利亞傳出清真寺爆炸事件，西部荷姆斯巿的一處清真寺，在禮拜期間突然發生劇烈爆炸，根據初步統計已經造成8人死亡、18人受傷，敘利亞過渡政府強烈譴責這場襲擊，形容這是一起恐怖主義行為。

民眾拔腿狂奔，鞋子都來不及穿，就這樣拎在手上。倖存者奧薩馬：「爆炸發生時，現場一片混亂，人們倒在地上，大約有25到30人倒在地上。」

敘利亞西部荷姆斯巿，傳出清真寺爆炸事件，造成多人死傷。清真寺領袖沙盧姆：「像往常一樣，每週例行祈禱時，宣禮員們起身時，突然發生劇烈爆炸，還有火焰竄出。」

荷姆斯巿安全行動負責人阿布穆罕默德：「不幸的是爆炸造成6人死亡，18人受傷。」

目前初步調查，這起爆炸是有人事先安置爆炸裝置，並在禮拜期間引爆。而根據敘利亞媒體報導激進組織，伊斯蘭國宣稱這起爆炸事件是他們所為。

相關單位，目前仍在進一步釐清當中。

