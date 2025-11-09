敘利亞獨立以來首次 總統夏拉抵美進行官方訪問

敘利亞國家通訊社報導，敘利亞總統夏拉(Ahmed al-Sharaa)8日抵達美國展開具有里程碑意義的正式訪問。此前一天，華盛頓將他從恐怖主義黑名單上移除。

夏拉領導的反抗軍去年底推翻了長期執政的統治者巴夏爾．阿塞德(Bashar al-Assad)。夏拉預計10日在白宮與美國總統川普(Donald Trump)會面。

分析家指出，這是自1946年敘利亞獨立以來，首度有該國總統訪問美國。

川普今年5月訪問中東地區期間，這位敘利亞臨時總統在沙烏地阿拉伯首都利雅德(Riyadh)與他進行了首次會面。

美國敘利亞問題特使巴瑞克(Tom Barrack)本月稍早表示，夏拉「有望」簽署一項協議，加入美國領導、打擊伊斯蘭國(Islamic State, IS)的國際聯盟。

一位敘利亞外交消息人士告訴法新社，美國計畫在大馬士革附近建立一個軍事基地，「以協調人道主義援助並觀察敘利亞及以色列之間的局勢發展」。

美國國務院7日將夏拉從黑名單上移除，這項決定在外界普遍預期之中。

國務院發言人皮戈特(Tommy Pigott)表示，夏拉的政府一直在滿足美國的要求，包括努力尋找失蹤的美國公民，以及銷毀任何剩餘的化學武器。

皮戈特表示，「採取這些行動是為了表彰敘利亞領導階層的進步，尤其在巴夏爾．阿塞德下台、以及經過阿塞德政權長達50多年的鎮壓之後。」

皮戈特補充道，美國將夏拉自名單上移除，將促進「區域安全和穩定，以及一個包容各方、由敘利亞人領導、敘利亞人擁有的政治進程。」

轉型

夏拉這趟華府行前，他在今年9月已經進行過具里程碑意義的的聯合國(United Nations)訪問，這是他首度踏上美國領土，這位前聖戰士成為數十年來第一位在紐約聯合國大會上發表演說的敘利亞總統。

華盛頓6日主導了安理會投票，決定移除對夏拉的聯合國制裁。

夏拉領導的「沙姆解放組織」(Hayat Tahrir al-Sham, HTS)曾隸屬於蓋達組織(Al-Qaeda)，華府今年7月將其自恐怖組織名單上移除。

自掌權以來，這位敘利亞新領導人一直在尋求擺脫其暴力歷史，展現更溫和的形象，以期獲得敘利亞人民和外國勢力的認可。

國際危機組織(International Crisis Group)美國計畫主任漢納(Michael Hanna)表示，這趟白宮訪問「進一步證明了美國對新敘利亞的承諾，對敘利亞領導人而言也是極具象徵意義的一刻，標誌著他從激進領導人向全球政治家的驚人轉變又向前邁進了一步」。

夏拉預計將尋求對敘利亞的資金援助，在經過13年的殘酷內戰後，重建工作面臨巨大的挑戰。

今年10月，世界銀行(World Bank)對敘利亞重建成本的「保守估計」為2,160億美元。