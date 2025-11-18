敘利亞竟承認「台灣是中國不可分割的一部分」！外交部震怒回應了

即時中心／高睿鴻報導

為達統戰目的、孤立我國外交處境，中國近年戮力在國際場合，聯手其他國家打壓台灣；近日，敘利亞外交暨僑民部長席巴尼（Asaad Hassan al-Shibani）造訪中國，會晤中外交部長王毅，並於會後發表兩國聯合聲名，當中竟謬稱「台灣是中國領土不可分割的一部分」等嚴重悖離事實的文字。我國外交部今（18）對此表達震怒，痛批中國持續於國際社會誘拉他國、散播貶損台灣主權的荒唐言論；同時，亦對敘利亞過渡政府屈從威權表達遺憾。

廣告 廣告

外交部重申說，中華民國台灣是主權獨立國家、與中華人民共和國互不隸屬，任何意圖扭曲台灣主權地位的說法，都是侵害國際和平與穩定的霸凌行為，也無法改變雙方互不隸屬的客觀事實與現狀。

因此，外交部再次呼籲國際社會，必須認清中國威權本質、以及其將台灣議題曲解成「內政問題」，並阻止國際支持台灣的意圖；同時籲請國際社會，持續以具體行動予以反制，明確反對中國企圖改變台海現狀的惡劣行徑，以共同維護台海及印太區域的和平、穩定與繁榮。

針對中國拉攏敘利亞過渡政府發表聯合聲明、謬稱「台灣是中國領土不可分割的一部分」等嚴重悖離事實之敘述，台灣外交部首先批評中國，持續在國際間透過誘拉他國，散播貶損我國主權的荒唐言論，予以嚴正譴責；此外，也對於敘利亞過渡政府，竟屈從順應中國威權的行徑「至表遺憾」。

原文出處：快新聞／敘利亞竟承認「台灣是中國不可分割的一部分」！外交部震怒回應了

更多民視新聞報導

現役軍官竟成共諜！「助中國竊取機密」遭求重刑 國防部震怒譴責

黃國昌嗆北檢「放馬過來」！列貪汙案被告不認錯 反轟執政黨鷹犬

談高市挺台言論 美海軍作戰部長：能理解她高度關切的立場

