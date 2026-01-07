敘利亞總統府驚傳槍響! 沙拉已成暗殺目標？ 地方武裝發起大規模衝突

以色列軍方近期向敘利亞政府提出警告，宣稱臨時政府總統沙拉可能成為包含伊朗在內「敵對組織」的暗殺目標。與此同時，敘利亞總統府內也傳出槍響，沙拉本人則在沉寂 7 日後發布影片，澄清自己並未遭到暗殺。 圖：翻攝自 @LPX2019 X 帳號

[Newtalk新聞] 在推翻統治逾 50 年的阿薩德政權後，由前沙姆解放組織總司令艾哈邁德．沙拉 ( Ahmad ash-Shara ) 領導的臨時政府正式接管了敘利亞的相關事務，並積極與歐美國家接觸，但其顛覆傳統伊斯蘭價值觀的做法卻引發部分極端人士的不滿。近期以色列向敘利亞政府提出警告，認為包含伊朗在內的「敵對勢力」可能策畫針對沙拉的暗殺行動。與此同時，敘利亞國內也爆發臨時政府部隊與反對派的武裝衝突，一連串事件也再次讓敘利亞成為國際輿論的關注焦點。

X 推主「Inty News」指出，由沙拉領導的敘利亞臨時政府近期與以色列當局達成協議，決定在美國的監督下建立「專門通訊小組」，希望藉著共享情報的機會，降低兩國爆發地面軍事衝突的機會以及彼此間的對立情緒。

川普政府對敘政策的急劇轉向也隨之浮出水面。從解除對敘利亞的制裁、公開接見敘利亞新總統沙拉，到默許其吸納極端分子，白宮給出的條件是「清除境內所有外國恐怖分子」。 圖:翻攝自藍星筆記

在沙拉政府的領導下，敘利亞逐漸開始與美國、歐洲國家進行接觸，沙拉本人也透過沙烏地阿拉伯王儲莫罕默德．本．薩勒曼 ( Mohammed bin Salman ) 的引薦，於 2025 年 11 月親自拜訪白宮與美國總統川普會面，並承諾共同打擊伊斯蘭極端勢力。然而，沙拉親近歐美國家的態度，卻引發以伊朗為首的極端伊斯蘭組織強烈不滿。

X 推主「Liuping Xu」表示，日前有以色列軍方官員向敘利亞沙拉政府發布警告，宣稱包含伊朗在內的部分「敵對勢力」正在策畫針對沙拉的暗殺行動。隨後，當地時間 30 日，敘利亞總統府發生一起持續約 12 分鐘的槍擊事件，進一步加強了外界對沙拉可能遭遇暗殺的猜測。

敘利亞的德魯茲人造反，並宣布不服從新當局沙拉政權。 圖：翻攝自 NEXTA X 帳號

中國《參考消息》報導稱，在消失近一周後，當地時間 5 日，敘利亞政府發布公開影片，展示沙拉使用該國 1 月 1 日正式流通的新版貨幣購買商品的畫面，試圖澄清沙拉可能遇害的謠言。隨後，敘利亞內政部發言人拉努丁．巴巴 ( Nour al-Din al-Baba ) 也於同日發布聲明，澄清包含沙拉在內的敘利亞高級官員並未成為暗殺事件的目標，「我們嚴正聲明，高級官員可能遭到暗殺的說法純屬捏造」。

然而，截至目前為止，沙拉本人仍尚未在任何公開場合露面，相關言論也無法解除外界對沙拉可能已經遇害的擔憂情緒。

敘利亞反政府軍成員在阿勒坡大街上，處決與敘利亞政府有關的人。 圖：擷取自 @Israelwaronhama X 分享影片

除了政府重要人士可能遭遇暗殺外，敘利亞臨時政府目前也正面臨著地方武裝力量所帶來的威脅。根據中國《央視新聞》報導，當地時間 6 日，敘利亞庫德族武裝組織「敘利亞民主力量」與臨時政府部隊在該國北部的阿勒頗省首府阿勒坡市爆發大規模武裝衝突，造成至少 3 位平民與 1 名士兵死亡，預估傷者可能多達十餘人。

報導稱，「敘利亞民主力量」已經連續 3 天針對臨時政府部隊發動襲擊，雙方的衝突不斷升溫，交戰期間也多次波及當地的居民區。該報導表示，雖然「敘利亞民主力量」已經與臨時政府簽署整合協議，但協議卻無法順利實施，雙方目前仍不時在該組織控制的北部與東部地區爆發零星衝突。

