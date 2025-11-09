敘利亞總統獲美解除制裁首訪華府 與美軍高層打籃球搏感情

敘利亞總統夏拉（Ahmad al-Sharaa）於當地時間週六抵達美國，準備與美國總統川普在白宮進行會晤。此次訪問具有歷史性意義，是自1946年敘利亞獨立以來，敘利亞總統首次訪問美國。就在夏拉抵達前一天，美國政府剛剛將他從恐怖主義黑名單中移除。

敘利亞總統 夏拉。（圖／美聯社）

根據敘利亞國家通訊社報導，夏拉此行將於週一在白宮會見美國總統川普。夏拉去年底領導叛軍推翻了長期統治者阿薩德，多位分析家指出，這是敘利亞建國以來首次有總統進行此類訪問。今年5月，夏拉曾在川普訪問中東期間，於沙烏地阿拉伯利雅德與川普首次會面。

美國國務院發言人皮戈特（Tommy Pigott）表示，夏拉政府一直在滿足美國的要求，包括努力尋找失蹤的美國公民以及消除任何剩餘的化學武器。「採取這些行動是為了表彰敘利亞領導層在阿薩德下台後所取得的進步，以及阿薩德政權長達50多年的鎮壓，」皮戈特補充道，美國將敘利亞從名單中移除將促進「區域安全與穩定，以及一個包容各方、由敘利亞主導和敘利亞擁有的政治進程」。

抵達美國後，夏拉在社交媒體上分享了一段他與美國中央司令部指揮官庫珀和駐伊拉克國際反恐行動負責人蘭伯特一起打籃球的影片，並配文「努力工作，盡情玩樂」。

夏拉這次華盛頓之行是在他9月聯合國之行之後進行的，當時他首次踏上美國國土，成為幾十年來第一位在紐約聯合國大會上發表講話的敘利亞總統。週四，華盛頓牽頭安理會投票決定解除對他的聯合國制裁。夏拉領導的「沙姆解放組織」（HTS）曾與蓋達組織有關聯，但就在今年7月，華盛頓方面已將其從恐怖組織名單中除名。

