敘利亞總統訪白宮 川普問人家有幾個老婆

▲敘利亞總統沙萊，10日在美國白宮與川普展開歷史性會晤。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國總統川普（Donald Trump）與敘利亞新任總統沙萊（Ahmed al-Sharaa），當地時間10日在白宮舉行歷史性會面，原本被視為外交破冰的重要場合，卻因川普一句「How many wives?（你有幾個老婆？）」的玩笑話，登上全球熱搜。有外媒批評，川普對1位穆斯林總統開這種玩笑，令人瞠目結舌。

根據《每日郵報》報導，沙萊是敘利亞自1946年獨立以來，首位訪問白宮的領導人，面對這位稀客，川普送上一罐要價249美元的自家品牌香水，一邊噴在沙萊的鬍鬚上，邊介紹道：「這是男士香水，最好的那種，另一瓶送給你太太。」

接著，川普捉狹的問道：「幾個老婆？1個嗎？」而沙萊則給予肯定的回覆，是1個沒錯，川普隨即哈哈大笑並回應：「對你們這些人，我永遠說不準！」

值得注意的是，43歲的沙萊曾是蓋達組織成員，還曾還被華府列為「特別指定的全球恐怖分子」，出生於沙烏地阿拉伯的他，在2003年伊拉克戰爭爆發前，加入了伊拉克境內的恐怖組織，一度被美軍俘虜被監禁5年，直到2011年才獲釋。

作為敘利亞阿薩德政權的反對者，沙萊於去年年底發動了為期11天的進攻，推翻巴沙爾・阿薩德（Bashar al-Assad）政府，並於今年1月正式接掌政權、就職。 此後，沙萊便出訪各國，試圖將自己塑造成1位溫和的領導人，希望團結飽受戰爭蹂躪的國家，結束其長達數十年的國際孤立狀態。

分析認為，沙萊此行是為了爭取美國永久撤銷對敘利亞的全面制裁，川普也在接待沙萊的演說中提到，儘管他曾是爭議性人物，但大家都有艱難的過去，若不是有那些經歷，沙萊現在也不可能坐在那裡。目前，美國已暫緩對敘利亞制裁，但要永久取消《凱撒法案》（Caesar Act）下的制裁措施，仍須美國國會批准。

