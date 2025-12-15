敘利亞美軍遇襲3死 槍手是敘自己人

據敘利亞官員表示，13日攻擊美軍駐敘利亞一處基地的槍手，是該國安全部隊兩個月前招募的一名基地警衛，後來因被部隊懷疑可能是親恐怖組織伊斯蘭國(ISIS)的極端份子，最近才被改派任務。敘利亞官員並未透露槍手姓名。

敘利亞內政部發言人巴貝(Noureddine Al-Baba)表示，位於敘利亞中部城鎮巴邁拉(Palmyra)的美敘聯合安全巡邏隊基地，13日發生襲擊事件，造成兩名美軍士兵和一名美籍文職翻譯人員喪生，還有三名美軍士兵與兩名敘利亞安全部隊人員受傷。

廣告 廣告

巴貝表示，自敘利亞現任總統夏拉(Ahmed al-Sharaa)領導的反政府軍在一年前推翻長期獨裁統治的阿薩德(Bashar al-Assad)總統以來，安全部隊就一直面臨人力短缺的問題。

巴貝指出，安全部隊最近招募了5000名新人駐防巴迪亞(Badiya)，此一襲擊事件的槍手是其中之一。巴迪亞位於沙漠地區，伊斯蘭國的殘餘份子在當地仍相當活躍。

巴貝表示，安全部隊官員最近懷疑部隊遭到伊斯蘭國份子滲透，洩露重大情報，因此開始調查巴迪亞地區的安全部隊成員。

部隊上周發現這名槍手身份可疑，不過仍決定繼續觀察數天，以確定他是否是伊斯蘭國份子，並且打算順藤摸瓜，追查他幕後的組織。在此同時，部隊也採取了「預防措施」，將此人派去看守基地庫房，遠離總部與美軍領導的聯合部隊。

然而在13日中午，這名槍手趁美軍與敘利亞安全部隊長官一起午餐時衝進來開槍攻擊，造成多人傷亡，該名槍手也當場遭到擊斃。

巴貝表示，這次事件是一嚴重的「安全漏洞」，不過自阿薩德垮台以來，安全部隊的表現「成功大於失敗。」不過為防這類攻擊事件重演，敘利亞軍方與安全部隊已在巴迪亞地區「發動大規模的掃蕩行動」，破獲了多處斯蘭國據點。

這起事件正值美軍擴大與敘利亞合作的敏感時刻。夏拉上個月曾造訪白宮，成為敘利亞自1946年獨立以來首位訪問美國的總統。在訪問期間，夏拉宣布加入打擊伊斯蘭國的全球聯盟。

更多世界日報報導

台灣老牌鳳梨酥進駐好市多 韓國天團也愛吃

雪梨海灘槍擊案擴至16死 槍手父子身分曝光 車輛疑掛IS旗幟

中國學者：統一後5至10年 讓台北達到中國二線城市水準