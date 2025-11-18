敘利亞過渡政府屈從順應中國 外交部至表遺憾

針對中國與敘利亞發布的兩國外長聯合聲明貶損台灣主權，外交部今天(18日)回應指出，該聲明謬稱「台灣是中國領土不可分割的一部分」，外交部對於中國政府持續在國際間透過誘拉他國，散播貶損我國主權的荒唐言論予以嚴正譴責，並對敘利亞過渡政府屈從順應中國威權的行徑至表遺憾。

外交部重申，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，任何意圖扭曲台灣主權地位的說法，都是侵害國際和平與穩定的霸凌行為，也無法改變雙方互不隸屬的客觀事實與現狀。

外交部再次呼籲國際社會認清中國威權本質，及其將台灣議題曲解成內政問題並阻止國際支持台灣的意圖；同時籲請國際社會持續以具體行動予以反制，明確反對中國企圖改變台海現狀的惡劣行徑，以共同維護台海及印太區域的和平、穩定與繁榮。