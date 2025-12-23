敘利亞部長訪俄 與普丁商討軍事戰略合作

敘利亞新聞社(SANA)報導，敘利亞外長席巴尼(Asaad al-Shaibani)與國防部長阿布卡斯拉(Murhaf Abu Qasra)在訪問莫斯科、商討兩國軍事合作期間，已經和俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)會面。

這是敘利亞新政府去年12月推翻長期統治者、同時也是莫斯科的盟友巴夏爾·阿塞德(Bashar al-Assad)以來，最新一次走訪俄羅斯。自從阿塞德及其家人逃離逼近大馬士革的沙姆解放組織(HTS)部隊之後，俄羅斯就一直庇護他們。

報導指出，席巴尼和阿布卡斯拉與普丁商議了「共同關注的政治、軍事與經濟議題，特別聚焦在軍事產業方面的戰略合作」。

報導中說，他們討論了發展軍事與科技夥伴關係的方式，以便強化敘利亞軍隊的防衛能力，並在軍事產業的現代化發展迎頭趕上，特別是在軍事設備、技術專業轉移、以及研發方面的合作，這將有助於強化國防體系、並支持敘利亞和這個地區的安全與穩定。

在敘利亞近14年的內戰中，俄羅斯是阿塞德的關鍵盟友，提供至關重要的軍事支持，協助他的軍隊維持政權，並對反抗軍控制的地區發動攻擊。

根據敘利亞官媒報導，雙方23日的會談還提到了「擴大經貿合作的可能性」，包括支持重建項目和鼓勵投資。