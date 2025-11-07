敘利亞重建起步難 居民克難穴居山洞

敘利亞結束內戰將屆1年，但因缺乏重建資金，民眾大多還是住在難民營、甚至將就住進山洞裡。有的洞穴沒水沒電，孩子因光線不足，視力出現問題。世界銀行預估，敘利亞結束13年多武裝衝突後的重建成本，高達2160億美元，約合新台幣6.7兆。在缺乏政府規畫與外援的情況下，民眾重建家園的夢想，仍是遙不可及。

孩子跑進 從山壁鑿出的防空洞，這裡就是他們離開難民營之後的家。敘利亞結束內戰將屆1年，但老百姓的困苦生活，還是沒有太大改變。

廣告 廣告

民眾 伊佐：「我們住在老家的一個山洞裡，就在我們家旁邊，因為房子被炸毀了，我們把瓦礫推了出來，但現在也只能住在山洞裡，願真主憐憫我們，賜給我們重建家園的資源。」

這裡是敘利亞第4大城、位於西部 哈馬市的郊區，戰火在處處留下傷痕，街區只剩一片死寂。民眾的穴居生活，樣樣都無法講究，以前還有的盥洗室，現在也沒了。但至少有些洞穴，還有水、有電，勉強遮風避雨。好不容易裝好找來的大門，對居民來說，已是萬幸。

民眾 拉赫蒙：「山洞很冷 而且什麼都沒有，大概一半的人有水 ，另一半沒有 我們還要這樣，住多久我不知道，跟其他人住的山洞相比，我們的山洞 簡直就像是天堂。」

民眾表示，很多人返鄉後，最終還是回到了難民營。因為他們發現，家鄉什麼都沒有，又該住在哪裡。如果住在沒電的防空洞，孩子因光線不足，甚至出現視力問題。

「這戶人家住的山洞沒電沒水，也沒有洗手間 但這家人說，他們還是抱持希望，總有一天 能回到家園。」

世界銀行表示，去年12月，阿塞德政權倒台後，儘管敘利亞終於結束了13年多的武裝衝突，但重建成本，預估高達2160億美元，約合新台幣6.7兆。在缺乏政府規畫與外援的情況下，民眾重建家園的夢想，依舊遙不可及。哈馬市阿塞德

更多 大愛新聞 報導：

企業共善健康守護 中美醫藥送愛光復

