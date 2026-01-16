敘利亞難民困頓求生 土耳其志工伸援

土耳其通膨嚴重，物價飛漲，貨幣貶值，壓得底層勞工 喘不過氣，在伊斯坦堡，更有大批的敘利亞難民，遭到工廠裁員，生活陷入困境。馬哈茂德家裡，有七個孩子嗷嗷待哺，卻已經失業三個月，慈濟志工伸出援手，至少要讓他們吃飽穿暖，挺過這個寒冬。

伊斯坦堡迎來了2026年第一場冬雪，但對 27 歲的馬哈茂德來說，這場雪代表著家裡7個孩子，將面臨更寒冷的飢寒交迫。

敘利亞難民 馬哈茂德.阿爾哈馬德：「現在孩子們需要衣服，和其他生活必需品，但我無力負擔，連藥費也不再免費了，以前政府會補助，現在都必須自費。」

十年前為躲避戰火從敘利亞逃往土耳其。原本在鞋廠工作的他，曾以為能給家人穩定的未來，如今卻在長期通膨，物價齊漲的環境下，陷入失業三個月的困境。

敘利亞難民 馬哈茂德.阿爾哈馬德：「目前我需要5萬到6萬(里拉)，才能支應全家支出，但他付給我的薪水幾乎只有一半，根本不夠。」

產業的衰退不僅打擊勞工，也讓雇主無奈，迫使他不得不裁撤員工。

紡織業者 努斯雷特：「成本不斷增加，隨著成本上升，客戶不再光顧，因為價格變得太高，結果紡織業一天天在衰退，伊斯坦堡過去約有50%的經濟，依賴紡織業，但現在已大幅減少，幾乎走到了盡頭。」

從未求助過的馬哈茂德，不得已來到慈濟提出申請，志工立刻前往家訪伸出援手，至少要讓孩子們能溫飽度過寒冬。

慈濟志工 阿布杜拉：「每項申請都會根據特定標準，進行審核與評估，其中一項標準是家中有小孩，在這種情況下，我們會提供支持，例如發放物資，幫助他們保暖。」

2026年1月還未過完，天天都有難民家庭前來提出需求，這分及時送到的援助，期待能陪伴在異鄉的受難人，不再受凍受苦。

