敘利亞2美軍與1口譯員遭伏擊亡 川普揚言「嚴厲報復」ISIS

美軍在敘利亞遭受伏擊事件震驚全球，造成2名美軍士兵及1名平民口譯員死亡，另有3名美軍受傷。事發於敘利亞中部霍姆斯省巴邁拉市，當時美軍正在戒護一場與打擊ISIS有關的會議。美國總統川普在社群媒體上表達哀悼並揚言將嚴厲報復ISIS。此事件發生後，美軍F-18戰鬥機已被目擊飛越事發地點上空。

美國軍人在敘利亞遭伏擊殉職，總統川普揚言嚴厲報復伊斯蘭國 （圖／達志影像路透社）

當地民眾目擊一架美軍F-18戰鬥機飛越敘利亞中部霍姆斯省巴邁拉市上空，戰機轟隆聲響呼嘯而過，在城堡上空盤旋。這架戰機出現的時機正值美軍在該地區遭遇伏擊後。

根據美軍中央司令部發布的聲明，這起攻擊是由一名槍手單獨執行。事發當時，美軍正在戒護一場與打擊ISIS相關的會議，與會者包含美方在當地的指揮官以及1名敘利亞內政部官員，兩國部隊共同負責現場安全。然而，會議期間突然有一名槍手透過窗戶開火，美敘兩軍隨即還擊並將槍手擊斃，但仍造成嚴重傷亡。

川普對此事件感到震驚，他表示：「我們沉痛悼念在敘利亞犧牲的三位偉大愛國者，你們知道事情是怎麼發生的嗎？這是一場伏擊，太可怕了。這是ISIS對我們和敘利亞的攻擊，我們將進行報復。」

CNN特派Julia Benbrook報導，美國國防部長赫格塞斯發文強調如果有人在世界任何地方鎖定美國人，這些人餘生都會在焦慮不安中度過，因為美國會追捕並毫不留情地殺死他們。

美國專家表示，過去美軍在敘利亞有2000名士兵，但自從敘利亞前總統阿塞德政權被推翻後，僅剩約1000人駐紮在敘國東部。由於此次攻擊事件發生在美方沒有完全控制的中部地區，若想進行反擊，美軍必須與敘利亞現任政府合作展開報復行動。這也意味著中東地區可能再度陷入動盪局勢。

