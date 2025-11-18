敘勳是由「石破茂內閣決議」 謝長廷曝：中國只為打擊高市早苗借題發揮

謝長廷獲授「旭日大綬章」。（翻攝自謝長廷臉書）

日本政府先前公布2025年秋季敍勳名單，名單中有總統府資政、前駐日代表謝長廷，獲授「旭日大綬章」，中國外交部更對此表達強烈不滿。謝長廷今（18）日說，其實這次敘勳的決定是由石破茂內閣決議，而不是高市早苗內閣，「中國外交部顯然只是為了打擊高市早苗而草率借題發揮」。

謝長廷今天發文說，11月3日本政府公布自己獲旭日大绶章後，中國外交部發言人即公開聲明嚴重抗議，受勳第2天他們又再度抗議。謝長廷表示，本來受勳的事情在中國可能沒有幾個人注意，經過他們外交部這樣大動作的喧嘩，估計至少有3億人知道，難怪台灣的媒體朋友說：「這是另一種方式的祝賀和宣傳吧！」。

謝長廷說，自己當然可以幽默以對或一笑置之，但日本主辦單位因好意而遭受不當壓力，總覺得過意不去。其實，第一次抗議時，便有心理準備接可能的變卦，但結果證明，日本內閣和宮內廳對受勳程序，一切都按預定進行，天皇陛下親綬勳章，首相高市早苗也出席親頒証書，如同一位日本國會議員朋友說的，「日本政府要敍勳給誰？天皇要親授給誰？完全是自立自主的判斷，不是由別的國家來決定，也不會因外力而改變」。

謝長廷還提到，其實這次敘勳的決定是由石破茂內閣決議，而不是高市早苗內閣，自己的受勳理由是對增進台日民間等交流以及推動日台「善的循環」有卓越貢獻，跟政治主張毫無關係，中國外交部顯然只是為了打擊高市早苗而草率借題發揮，連基本資料都沒有閱讀；也或者如某位網友說的，「悪的勢力最怕善的循環，因為善的循環會讓善的力量不斷擴大」，所以看到「善的循環」4個字就氣昏頭。

