敘政府與庫德族再停火4天 爭取談判空間

記者廖子杰／綜合報導

敘利亞政府20日宣布，再度與庫德族為首的「敘利亞民主力量」（SDF）達成4天停火協議，同時要求SDF盡速提出整合方案，實現併入敘國軍事與國家機構體制的目標。

「半島電視臺」報導，大馬士革當局與SDF的新一輪4天停火，20日晚間8時（臺灣時間21日凌晨2時）生效，敘國政府要求SDF提名1人出任國防部長助理，推進雙方落實整合目標。此前雙方雖於18日達成共14點停火與整合協議，後續仍爆發零星衝突。

廣告 廣告

SDF表示，已接受最新協議，除非受攻擊，「否則不會再採取任何軍事行動」；也重申對政治途徑、談判解決方案及對話持開放態度，也準備好以有利於緩和當前情勢的穩定方式，推進18日協議的執行。

此外，由於敘國政府軍和SDF在該國東北部交火，引發動盪混亂，當地沙達迪一處關押極端組織「伊斯蘭國」（IS）成員的監獄，傳出越獄事件，據悉脫逃人數高達1500人。經搜捕和清剿，已抓回81人，目前持續追捕在逃囚犯。

敘利亞政府軍向東北部增派部隊，以因應當地衝突局勢；不過目前已啟動新一輪停火。（達志影像／美聯社）