敘政府與庫德族對峙暫緩 宣布阿勒坡3區停火

（中央社敘利亞阿勒坡9日綜合外電報導）敘利亞國防部今天凌晨宣布，在北部城市阿勒坡（Aleppo）3個地區實施停火，此舉有望終止政府軍與庫德族武裝團體之間的新一波衝突。

路透社報導，庫德族勢力拒絕融入中央政府，與大馬士革當局陷入激烈對峙，這也成為敘利亞總統夏拉（Ahmed al-Sharaa）一項重大挑戰。敘國歷經14年內戰之後，夏拉承諾要團結全國。

這波激烈的交火持續至深夜，救援人員緊急撲滅因砲擊引發的大火。國防部隨後表示，將給予武裝團體6小時的時間，撤離爭議地區。

敘利亞國防部發表聲明指出：「自9日凌晨3時起，阿勒坡市的謝赫馬克蘇德（Sheikh Maqsoud）、阿什拉菲耶（Ashrafiyah）及巴尼扎伊德（Bani Zaid）等3個地區，將實施停火。」

根據敘利亞當局統計，這波自6日爆發的戰鬥，已導致超過14萬人流離失所，至少7名平民喪生。

雙方一直陷入僵局。雖然去年大馬士革與庫德族武裝團體「敘利亞民主力量」（SDF）達成協議，原訂2025年底前要完成全面整併，但進展有限，兩造互相指責對方拖延。

土耳其表示，如果敘利亞政府要求協助，土國隨時準備伸出援手。

土耳其將美國支持的SDF視為恐怖組織，並警告若該組織違反整合協議，土國軍方將採取行動。SDF目前掌控敘利亞東北大片區域。（編譯：紀錦玲）1150109