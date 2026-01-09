敘政府軍激戰庫德族 14萬人逃離阿勒坡

記者賴名倫／綜合報導

卡達「半島電視臺」報導，敘利亞政府軍與庫德族勢力「敘利亞民主力量」（SDF），6日起在北部大城阿勒坡激烈交戰，導致約14萬民眾出逃；鑑於平民傷亡增加，敘國國防部9日凌晨宣布在3處區域實施短期停火，尋求衝突降溫。

3地停火6小時 政府軍進城綏靖

敘利亞過渡政府去年3月與SDF達成協議，SDF同意重組部隊，並將控制區納入中央政府體制；但自去年底以來，雙方即互指違反協議並拖延協議進度，而敘國政府軍6日進入阿勒坡市區後，在多地與SDF以及另一批「庫德安全部隊」（Asayish Forces）爆發激烈槍戰。雙方互控對手動用重型火砲與迫砲進行無差別攻擊，導致多處建築受損，並造成至少22人死亡、173人受傷，約14萬民眾攜家帶眷逃離戰區。

鑑於衝突升級，敘利亞國防部宣布自9日凌晨3時（臺灣時間上午9時）起，在阿勒坡市的謝赫馬克蘇德、阿什拉菲耶及巴尼扎伊德等3處地區，實施6小時短暫停火，為民眾爭取避難時間，同時敦促當地勢力與武裝人員撤離衝突區域，而政府軍稍後已進入阿什拉菲耶市區展開綏靖。不過，SDF聲稱擊退政府軍，並宣布對部分街區實施宵禁，後續情勢仍難見樂觀。

整合受阻 夏拉政府面臨新考驗

先前力挺敘國政府的土耳其，發表聲明表達關切，警告SDF若違反協議，不排除採取武力介入行動；美國也已開始與雙方交涉，希望透過對話緩解危機。

敘利亞歷經14年內戰後，總統夏拉承諾團結全國，如今政府與抵制納入中央體制的庫德族陷入致命僵局，為夏拉帶來重大挑戰。

敘政府軍與庫德族武裝部隊，近日在阿勒坡爆發激烈衝突，凸顯整合分離勢力計畫面臨艱難挑戰。（達志影像／路透社）

敘北大城阿勒坡再爆激烈衝突，14萬居民倉皇出逃。（達志影像／美聯社）