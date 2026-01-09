敘政府軍與庫德族勢力衝突加劇 14萬人逃難

記者賴名倫／綜合報導

卡達「半島電視臺」（Al Jazeera）報導，敘利亞政府軍與庫德族勢力「敘利亞民主力量」（SDF），自6日起在北部大城阿勒坡（Aleppo）激烈交戰，導致約14萬民眾出逃；鑑於平民傷亡增加，敘國國防部9日凌晨也宣布在3處區域實施短期停火，尋求衝突降溫。

儘管敘利亞過渡政府曾於2025年與SDF達成協議，獲SDF同意重組部隊，並將控制區納入中央政府體制；但雙方自去年底以來即互指違反協議並拖延協議進度，而敘國政府軍在6日進入阿勒坡市區後，隨即在多處地點與SDF、以及另一批「庫德安全部隊」（Asayish Forces）爆發激烈槍戰；雙方已互相指控對手動用重型火砲與迫砲進行無差別攻擊，導致多處建築受損，並造成至少22人死亡、173人受傷，並有約14萬民眾攜家帶眷逃離戰區。

鑑於衝突持續升級，敘國國防部已宣布自9日凌晨3時（臺灣時間約上午9時）起，在阿勒坡市的謝赫馬克蘇德（Sheikh Maqsoud）、阿什拉菲耶（Ashrafiyah）及巴尼扎伊德（Bani Zaid）等3處地區，實施為期6小時的短暫停火；讓民眾獲得充分避難時間，同時還敦促當地勢力與武裝人員撤離衝突區域，而政府軍部隊稍後也已進入阿什拉菲耶市區展開綏靖。不過SDF則聲稱擊退政府軍攻勢，並宣布將對部分街區實施宵禁，凸顯後續情勢仍難見樂觀。

報導指出，先前積極力挺敘國政府的土耳其，已發表聲明表達關切，並揚言若SDF違反協議，則不排除將採取武力介入行動；敘國政府人士也透露，美國已開始與雙方交涉並敦促克制，希望透過對話緩解衝突升級危機。

敘國政府軍與庫德族武裝部隊近日在阿勒坡爆發激烈衝突，凸顯整合分離勢力計畫面臨艱難挑戰。（達志影像／路透社）

敘國政府軍與庫德族武裝部隊近日在阿勒坡爆發激烈衝突，凸顯整合分離勢力計畫面臨艱難挑戰。圖為敘國政府軍在街道巡邏。（達志影像／美聯社）

敘北大城阿勒坡再度爆發激烈衝突，導致約14萬居民被迫倉皇出逃。（達志影像／美聯社）

敘北大城阿勒坡再度爆發激烈衝突，導致約14萬居民被迫倉皇出逃。（達志影像／路透社）