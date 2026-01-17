敘政府釋善意 宣布庫德語為「國家語言」

記者賴韋廷／綜合報導

敘利亞總統夏拉16日頒布法令，宣布將庫德語列為「國家語言」（如圖，達志影像／美聯社資料照片），為敘利亞自1946年獨立以來，首次正式承認庫德族權利。外界解讀，此舉意在向庫德族勢力「敘利亞民主力量」（SDF）釋出善意，進一步緩和雙方衝突。

「半島電視臺」報導，該法令強調庫德族是敘利亞「不可或缺且重要的一部分」，並將3月21日的庫德新年「諾魯茲節」定為法定假日，也恢復1962年被剝奪國籍的庫德人之公民身分。庫德族過去數十年來受敘利亞政府的邊緣化與壓迫，此舉具里程碑意義。夏拉也籲庫德人一同團結建設國家，並承諾保障其權利。

敘利亞過渡政府2025年與SDF達成協議，原定於去年底將控制區與部隊納入中央政府體制；但雙方自去年底以來即互指違反協議，並拖延協議進度。敘政府軍6日進入北部大城阿勒坡後，雙方在多處爆發激烈衝突，造成至少23人死亡、15萬民眾出逃。SDF後於16日宣布撤出阿勒坡市區，目前政府軍持續控制阿勒坡多處地區，並向部分SDF殘餘據點發動打擊，承諾確保重新控制區域的安全，並清除當地未爆裝置。

