敘沙簽署協議 巨資加速重建

記者廖子杰／綜合報導

敘利亞與沙烏地阿拉伯7日簽署價值數十億美元投資協議，內容涵蓋能源、電信、航空和房地產等領域，兩國持續深化合作關係，盼助敘國加速重建並重返國際社會。

專項基金 挹注機場開發

「半島電視臺」報導，雙方代表團7日於敘國首都大馬士革會晤，宣布簽署一系列大規模投資協議。沙國投資大臣法利赫表示，此舉體現雙方「共創未來的願景」，並透露利雅德當局已設立一項投資基金，旨在為沙國私部門投資者參與敘國大型投資計畫提供融資；該基金承諾將投入20億美元（約新臺幣639億元），分階段開發敘國北部大城阿勒坡兩座機場。

絲綢之鏈 強化通訊連結

敘國通訊和資訊技術部長海卡爾則證實，該國電信業將獲得近10億美元（約新臺幣319億元）投資，啟動名為「絲綢之鏈」（SilkLink）的大型計畫，規劃耗時18個月至2年，鋪設數千公里海底電纜，以加強歐亞大陸間的通訊連結能力。另沙國廉價航空公司納斯航空（Flynas）也宣布與敘國民航局簽約，將合組名為「納斯敘利亞」（Flynas Syria）的新航空公司，其中敘方持股51%、納斯持股49%，預計年底前開始營運。

敘國投資局長希拉利強調，上述相關協議內容皆鎖定足以「影響民眾生活的關鍵領域，也是重建國內經濟的重要支柱」，凸顯總統夏拉自上臺以來，致力帶領國家擺脫多年內戰陰霾、結束國際孤立狀態的立場。值得注意的是，美國敘利亞問題特使巴拉克對此也表達歡迎態度，認為敘沙加強合作將為敘國重建做出重要貢獻。

敘利亞與沙烏地阿拉伯雙方官員簽署大規模投資協議，進一步拓展雙方合作。（達志影像／美聯社）