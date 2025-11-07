敘總統夏拉訪白宮前夕 UN解除制裁！以打擊黎巴嫩真主黨

編譯林浩博/綜合報導

敘利亞總統夏拉（Ahmed al-Sharaa）下週即將訪問白宮，聯合國安理會6日投票決議通過美方提案，解除對夏拉與該國內政部長哈塔布(Anas Khattab)的制裁。美國駐聯合國大使沃爾茲（Mike Waltz）大讚，聯合國此舉釋出「強烈政治訊號」，意味著認同敘利亞在阿塞德倒台後，進入了「新時代」。與此同時，鄰國黎巴嫩再起戰火，以色列空襲黎巴嫩南部，理由是真主黨重振旗鼓，想再發動襲擊。

沙烏地王儲沙爾曼、美國總統川普、敘利亞總統夏拉。（圖／翻攝自白宮發言人李威特X平台 @PressSec）

「新時代」

夏拉預計10日造訪白宮，與美國總統川普再度相見歡。據BBC報導，夏拉領導的閃電攻勢，於2024年12月推翻了阿塞德（Bashar al-Assad）的獨裁統治，結束了長達13年的敘利亞內戰，夏拉之後獲任命為該國臨時總統。

敘利亞外交部對聯合國解除制裁的決議表達了歡迎，在社群媒體PO文，「感謝美國與友好國家支持敘利亞及其人民」。川普5月中東行期間，與夏拉在沙烏地阿拉伯首次會面。川普曾大讚夏拉在帶領國家走向和平方面取得「良好進展」。

夏拉所領導的沙姆解放組織（HTS），於2011年以「努斯拉陣線」（Jabhat al-Nusra）之名成立，屬於蓋達組織 (Al-Qaeda, 又稱基地組織)的分支，參與創建的人員還包括「伊斯蘭國」領袖巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）。直到2016年，HTS與蓋達組織斷絕關係。

夏拉此前身為HTS領袖，一直遭受聯合國制裁。美國是在今年7月才把HTS從恐怖組織名單移除。

白宮行也非夏拉首次到訪美國，9月他登上紐約的聯合國舞台，成為近60年來首位在聯合國大會發表演說的敘利亞領導人。夏拉當時在演說強調，敘利亞「拿回了在世界各國中的應有地位」，同時他表達與深陷戰火的加薩人民同在。

聯合國駐黎巴嫩臨時部隊駐紮在黎巴嫩南部，協助維持該區和平。（圖／翻攝自X平台 @UNIFIL_）

鄰國戰火

敘利亞內戰或許告一段落，但鄰國黎巴嫩卻是戰火再起。以色列6日空襲黎巴嫩南部，理由是真主黨重整旗鼓，想重新發動攻擊，因此以方才先發制人。

以色列國防軍（IDF）表示，這波行動鎖定了真主黨精銳部隊「拉德萬」（Radwan）的武器庫，以方稱拉德萬試圖在黎巴嫩南部「重建恐怖份子設施」。

不過，黎巴嫩總統奧恩（Joseph Aoun）則指控，以方行動針對平民，逼得民眾逃離家園，違反了國際人道法。奧恩譴責這是「徹頭徹尾的犯罪」（fully fledged crime）。

奧恩在社群媒體痛批：「對於和平談判解決與以色列問題的道路，黎巴嫩越是表達開放態度，以色列就反倒加大對黎巴嫩主權的侵略。」

以方在此次空襲前，曾多次發出警告，要黎巴嫩南部多個村莊的居民撤離，「為了你的安全著想，請你立即疏散離該（真主黨）建築500公尺以外地方」。聯合國派駐黎巴嫩的臨時維和部隊（UNIFIL）也表示，觀測到黎巴嫩南部發生多起打擊，包括泰爾德巴（Tayr Debba）、艾塔賈巴爾（Ayta al Jabal）等城鎮，並示警以方行動危及平民安全。

UNIFIL呼籲以方停止轟炸，稱此舉「顯然違反」聯合國安理會1701號決議。所謂1701號決議，是結束2006年以色列與真主黨雙方34天戰爭的措施，當中要求兩方停止相互的敵意。

自從2023年10月7日哈瑪斯襲擊以色列，隔天真主黨即以聲援盟友的名義，再對以色列開轟，雙方衝突又升溫。2024年10月，以軍針對真主黨，對黎巴嫩南部發動「有限地面行動」。隨後經美國介入調停，雙方達成停火協議，並於同年11月生效，當中以方停止進軍，並逐漸從黎巴嫩南部撤軍，相應的，真主黨須將重武器撤出利塔尼河（Litani River）以南。但實際上以軍仍以真主黨違反停火為由，持續空襲黎巴嫩境內，而真主黨對以方指控一貫否認。

