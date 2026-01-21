教主派老AI低迷! 程正樺 :資金轉進通用伺服器、股王信驊正當時

信驊董事長林鴻明。陳俐妏攝



老AI和新AI要分清 ! 前外資分析師、騰旭投資長程正樺表示，傳統的AI概念股，不管是教主派、谷歌派、亞馬遜派，股價都低迷不振。因為資金熱度轉進一般通用型伺服器 （general server) ，關係最密切的就是股王信驊，反正不管是什麼東西需求好，其實對台積電都沒差。只是短線籌碼凌亂，牛熊指標進入的過熱狀態、融資餘額創新高，市場波動難免就是了。

程正樺指出，市場的熱度來自一般通用型伺服器。其實大概從去年9-10月開始吧，通用伺服器的需求就持續上修。近期市場最熱門的記憶體為何噴出？跟HBM其實關係不大，最主要的是伺服器DIMM 的需求在去年底爆發了。

程正樺分析，台灣跟通用伺服器 關係最直接密切的個股就是當今股王信驊，看看它的股價表現就知道去年第四季以來需求是持續大幅的優於預期，也拉開了跟股后穎崴的差距。

程正樺說明，前陣子對這波行情總是有點半信半疑+戒慎恐懼，因為不確定為何通用伺服器的需求可以攀升的如此快速。但最近越來越多的資訊顯示：AI agent 帶動了通用伺服器的需求，這聽起來就讓這一切變化合理多了。

所以，去年火熱的許多AI零組件公司，近期都沒有聽到進一步的訂單上修，反而有淡季/降價壓力等問題，市場的資金也很迅速的從這些“老AI” 跳到了“受到通用伺服器需求帶動的漲價概念股”上面。

已經開始聽到零件缺貨從記憶體蔓延到一些原本都跟AI無關的東西上（比如低迷很久的CPU、ABF）>如果是通用伺服器帶動的需求，那的確也比較合理。而傳統的AI概念股，大家可以發現不管是教主派、谷歌派、亞馬遜派，股價都低迷不振。

所以，盤勢的觀察重點也變成：通用型伺服器的強勁需求可以維持到何時？ 至於常常被問的神山？ 反正不管是什麼東西需求好，都跟它有關沒差。只是短線籌碼凌亂，牛熊指標進入的過熱狀態、融資餘額創新高、美股昨晚散戶買盤史上第二大等，市場波動難免就是了。

