教你拆穿「名醫認證」假廣告，守住健康與荷包

發佈：2025-11-19

https://open.spotify.com/episode/1zgQig4PTeUyyp4Xqsdowp?si=BLrTjnAzTpupGKGJDM7reQ

【若無法播放，請點此收聽節目】

你看過一頁式的醫藥廣告嗎？這類廣告常打著特定名醫的名號，以博取民眾信任，但「名醫認證」也有可能是假的！詐騙集團會盜用照片與醫生的名義，甚至是「移花接木」變造影像與聲音，讓醫生「講出沒說過的話」！

台灣事實查核中心總編輯陳偉婷提醒，名醫可能常出現在公眾視野或發表言論，有更多的聲音、影像資料，容易成為詐團鎖定、冒用的目標，民眾需要多留心。也可聯絡名醫的粉絲專頁、所屬診所進行查證，避免受騙上當，買到來路不明的醫藥產品，傷了荷包，更可能危害健康！

