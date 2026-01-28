教保員對童推扯拍打53次 挨罰40萬不得任教

記者王紹宇、朱怡蓉／台南報導

台南有幼兒園教保員，因為體罰及不當對待幼童，遭罰40萬元，還終身無法任教。根據調查，這名教保員帶的是幼兒園小班新生，不只拍打推擠幼童，餵食時採取強迫、壓制手法，累計53次的不當對待，遭到家長投訴！

號稱安南區最美幼兒園。

標榜台南安南區最美幼兒園，充滿生態的教育環境，傳出教保員不當對待，教保員被罰40萬元，園方也連帶受罰。

園方人員：「有24位小朋友，老師可能比較急一點，想說小班，要好好建立他們一些秩序或者是排隊，老師就是會有一些比較粗大的動作。」

根據了解，劉姓教保員已經在幼兒園任教5年多，案發當時，她帶的是新生班，疑似求好心切，要求秩序和餵食上，對幼童有多達53次的拉扯、拍打等不當管教，家長投訴，主管機關做出重罰40萬，劉姓教保員也不得再任教。

劉姓教保員遭重罰。

台南市教育局專委簡文達：「53次的體罰及不當管教行為，情節重大，顯然已不適合擔任教保服務人員，因此認定委員會決議，依法處以40萬元罰鍰，並認定為終身不得任教於任何教保服務機構。」

園方人員：「當下有離職了，家長來跟我們（投訴），然後我們就去請工程師幫我們調監視器，我們也沒規避這責任。」

國內已發生多起教保員不當對待事件

爆發不當對待，幼兒園低調沒有正面回應，表示教保員已經離職，強調會做好宣導，避免類似狀況。除了安南區有教保員涉不當對待，另外也有教保員連續兩個月對兩歲多的孩子施暴，市府經查明開罰60萬，並公布幼保員姓名永不錄用，如何避免孩子受到不當對待，讓家長實在相當擔心。

