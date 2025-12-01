教保員考核獎金 議長促納入預算

教保員工作責任繁重，同工不同酬，議長爭取獎勵金在預算編列，穩定人事。(記者王慕慈攝)

記者王慕慈∕基隆報導

基隆市教保員與兒童的師生比採「一比八」，是教育部規定上限，議長童子瑋提案指出，教保員工作內容及責任繁重，但卻與編制內「同工不同酬」，流動率高，建議市府將考核獎金納入年度預算，提升教育品質與人員穩定。

教育處長徐嬿立說，目前教保人員的年終比照軍公教人員年終工作獎金，但目前依現行法規，教保員並無考核獎金制度，依「公立幼兒園契約進用人員之進用考核及待遇辦法」全國統一，市府將會在相關會議向中央提出建議。

童子瑋與市議員陳宜提案，教保員在幼兒園承擔重要的照顧與教學任務，長期協助幼兒在校的生活起居、學習引導及安全管理，工作內容繁重且責任大。

但現行制度對教師及行政人員有績效獎金或考核獎金，教保員卻礙於編制預算，未能納入獎勵，造成「同工不同酬」落差，影響工作士氣，降低留任意願。

童子瑋認為，考核獎金不僅是對教保員年度績效的肯定，也是提升教育品質與穩定人力的重要手段；因此，建議市府能彙整教保人力現況與需求，主動向行政院人事行政總處、教育部等，建議在未來修法及預算編列時，將教保員的考核獎金納入人事費用固定項目，依績效考核結果核發，保障教保員權益，提升教育品質並穩定人力結構。

教保員與兒童的師生比，基隆市目前依據中央「幼兒園教保服務人員條例」，採「教保員一比八」，即在幼兒園中，每班級需要配置的教保員和幼兒人數比例是 一名教保員對應八名幼兒，其他則為「一比十二」；教育處表示，基隆市連兩年辦理公立幼兒園教保員甄選，錄取計三十九名教保員，教保員人數一一八人，人員無缺額。

教保員薪資支給基準、甄選及遷調制度則依據中央訂定公立幼兒園契約進用人員之進用考核及待遇辦法辦理，一一三年度起基隆市推動公私立教保員諮商輔導計畫，幼兒園園長、教師、教保員及助理教保員，都可透過專業心理師諮商輔導及研習等，提供教保員心理健康支持，緩解工作壓力。