教假結婚取美國籍、回台爽用健保挨轟 網紅「美麗K媽」道歉：表達不夠妥當

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

網紅「美麗K媽」擁有台美雙重國籍，近日拍片教學觀眾可用「假結婚」取得美國國籍，並指台灣健保好用，嗆「我就是雙重國籍，你拿我怎樣」等等言論，遭大批網友砲轟惡劣。對此，美麗K媽已下架該短片，並道歉表示在表達與觀感上不夠妥當，未來會更謹慎，避免造成不必要的誤解。

網友在threads轉傳該片，當中美麗K媽提到，若想成為美國籍可以選擇假結婚，只要和美國人同居2年，就有機會成為美國公民。被問到為何回台灣？美麗K媽隨即喊「台灣健保多好用」，被助理嗆貪圖台灣健保，她則爽快承認「是阿怎麼樣嗎」、「我就是雙重國籍，你拿我怎麼樣？」透露在美國看牙醫需花費600美元(約新台幣1.8萬元)，因此才選用台灣健保，「到頭來都是為了生活嘛」。

影片一出，引起熱議，網友紛紛怒批「已向ICE檢舉（幫助、散播和教唆他人假結婚取得身分在美國是重罪）」、「標記美國在台協會來看」、「沒看過蠢成這樣的，直接通報美國啊 現在抓很嚴，但也可能根本沒身分，只是想紅」、「這影片真的讓人反感到不行！」、「現在的人犯法都自己Po上來的嗎？」、「很惡劣，這是移民詐欺，檢舉」、「她鎖帳了，有沒有人去AIT或FBI檢舉啊～」、「她ig刪影片，還好你有錄影」。

也有網友指出，「他講錯了，婚綠前2年是Conditional Green Card（有條件綠卡），2年後可以轉成一般綠卡，不等於公民…」、「刻意誤導，美國外配就是居留權，不是公民（不能投票」、「結婚會經過綠卡，移民監坐完再變公民。 看牙600美金，不太可能，我在美國腸胃科診所工作過，真的要付錢都是千在計算（醫療保險付掉除外），基本上看不到百這個數字」。

而美麗K媽則發文表示，關於那支影片，收到不少回饋後自己也重新看了一次，確實在表達與觀感上不夠妥當，因此已先行刪除。之後在內容製作上會再更謹慎，避免造成不必要的誤解。謝謝大家的提醒與關心。

